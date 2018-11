Šéf vládnucej strany v Rumunsku je podľa prezidenta zločinec

Dragnea je najvplyvnejším politikom v krajine, napriek tomu, že nemôže byť premiérom.

6. nov 2018 o 21:05 SITA

BUKUREŠŤ. Rumunský prezident Klaus Iohannis v utorok vyhlásil, že súdnictvo v Rumunsku sa snažia ovládnuť kriminálne živly.

Liviu Dragnea, predseda vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD), je podľa neho "kriminálnikom na čele štátneho aparátu".

Za zneužívanie moci a pokus zmanipulovať voľby ho odsúdili na tri a pol roka odňatia slobody, no výkon trestu má odložený, kým súd posúdi jeho odvolanie sa voči rozsudku.

Prezident Iohannis siahol po tvrdých slovách na adresu Dragneu krátko po tom, čo ho tento politik obvinil z finančných prešľapov.

"Sú to falošné správy. V minulosti by sme to nazvali bohapusté lži," reagoval v utorok prezident na obvinenia zo strany Dragneu.

Iohannis sa obáva, či Rumunsko zvládne funkciu predsedníckej krajiny Európskej únie, ktorej sa má zhostiť 1. januára 2019, pričom tvrdí, že s politikmi ako Dragnea v čele štátu to bude veľmi ťažké.

"Boli by sme oveľa lepšie pripravení (na predsedníctvo - pozn. SITA) bez týchto zločincov," povedal.

Obavy, ako Rumunsko zvládne úlohy, ktoré mu budú vyplývať z predsedníctva EÚ, zaznievajú už dlhšie aj z Bruselu.

V októbri ich otvorene pomenovala napríklad aj eurokomisárka pre spravodlivosť, práva spotrebiteľa a rodovú rovnosť Věra Jourová, podľa ktorej zložité predsedať Európskej únii pre krajinu, ktorá má taký veľký problém s korupciou ako Rumunsko.