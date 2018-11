The Washington Post založil partnerstvo na ochranu slobody tlače

Cieľom je posilniť nezávislosť a bezpečnosť novinárov.

6. nov 2018 o 12:21 TASR

WASHINGTON. Renomovaný americký denník The Washington Post založil v pondelok Partnerstvo slobody tlače, ktorého cieľom je posilniť nezávislosť a bezpečnosť novinárov a zabezpečiť, aby si verejnosť uvedomovala náročnosť práce žurnalistov a vážila si ju.

Zakladajúcimi partnerskými organizáciami sa stali Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku, Výbor reportérov za slobodu tlače (RCFP) so sídlom vo Washingtone a Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži.

Podporujú slobodu tlače

Postupom času by sa mala partnerská základňa rozšíriť.

Partnerstvo je vyvrcholením dlhšie trvajúcej iniciatívy denníka s cieľom zvýrazniť organizácie, ktoré podporujú slobodu tlače a posilňujú povedomie o právach novinárov na celom svete.

Washington Post intenzívne informuje o útokoch na novinárov a viackrát písal aj o vražde Jána Kuciaka. Začiatkom októbra zažil denník priamy útok na jedného zo svojich spolupracovníkov, saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.

"Washington Post sa dlhodobo zaväzuje chrániť nezávislosť novinárov. Veríme, že je dôležité, aby sme využili náš hlas a naše platformy na pritiahnutie pozornosti na útoky na slobodu tlače a aby sme robili všetko, čo môžeme, na presadzovanie nezávislosti a bezpečnosti novinárov na celom svete," uviedol Frederick J. Ryan Jr, riaditeľ a vydavateľ denníka.

Prenasledovanie a zastrašovanie novinárov

Výkonný riaditeľ Výboru na ochranu novinárov Joel Simon zdôraznil, že sloboda tlače nebola nikdy taká dôležitá a viac ohrozená než v súčasnosti. Podobne výkonný riaditeľ Výboru reportérov za slobodu tlače Bruce Brown zdôraznil, že počet pokusov o podkopanie slobody tlače - či už verbálnymi alebo fyzickými útokmi - rastie.

"Nemôžeme dovoliť, aby prenasledovanie a zastrašovanie zvíťazili. Je na nás všetkých, ktorí sa spoliehame na novinárov, že odokryjú pravdu a prinesú nám informácie, aby sme prehovorili proti týmto hrozbám v USA i na celom svete," povedal Brown.

Predstaviteľka Reportérov bez hraníc Margaux Ewenová dodala, že líderstvo Washington Postu vo vnášaní svetla do tejto problematiky dáva nádej tým, ktorí pri písaní správ riskujú vlastné životy.