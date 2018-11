Krajne pravicová AfD sa zbavuje členov, ktorí jej kazia imidž

Zo strany odišli v uplynulých týždňoch viacerí problematickí členovia.

5. nov 2018 o 22:06 TASR

BERLÍN. Vedenie euroskeptickej, protiprisťahovaleckej pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahlo v uplynulých týždňoch odchod viacerých problematických členov tohto subjektu zo svojich radov.

Na tlačovej konferencii v Berlíne na tému "AfD, ochrana ústavy a sloboda názoru v Nemecku" o tom v pondelok hovoril predseda strany Jörg Meuthen.

Objasnil, že išlo o osoby, ktoré sa stavali proti slobodno-demokratickému poriadku v krajine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Všetko nevyšlo

Podľa jeho slov sú však aj prípady, v ktorých sa to nepodarilo, a v tých by sa to malo dosiahnuť po vnútrostraníckych procedúrach, ktoré sa skončia vylúčením členov zo strany.

Prečítajte si tiež: Merkelová už strácala energiu. Takto sa nad krajnou pravicou vyhrať nedá

AfD sa však pod hrozbou monitoringu zo strany úradov pre ochranu ústavy nemieni nechať vtisnúť do vlny vylučovania členov, zdôraznil podľa tlačovej agentúry DPA Meuthen.

Občianske hnutie Pro Chemnitz, ktoré je spájané s výtržnosťami ostatných mesiacov v saskom meste, už AfD zaradila na akýsi zoznam nekompatibilných subjektov, odznelo na tlačovej konferencii.

Prakticky to znamená, že členovia takýchto zoskupení, medzi ktoré patrí aj neonacistická Národnodemokratická strana Nemecka (NPD), nemôžu byť súčasne členmi AfD.

Rozpustili pobočku

Mládežnícka organizácia AfD "Mladá alternatíva" iba v nedeľu rozpustila svoju krajinskú organizáciu v Dolnom Sasku.

Jej niekdajší predseda Lars Steinke skončil v auguste vo funkcii, pretože v neverejne dostupnom príspevku na jednej zo sociálnych sietí označil atentátnika na Hitlera grófa Stauffenberga za zradcu.

Nová dolnosaská organizácia by mala vzniknúť v priebehu ôsmich týždňov. Nič to však nemení na tom, že tamojší krajinský úrad pre ochranu ústavy mieni aktivity mládežníkov z AfD aj naďalej monitorovať.