Ozónové diery sa zmenšujú, do 50 rokov by mali zmiznúť

Ozónová diera nad severnou pologuľou by sa mala stať minulosťou už v 30. rokoch tohto storočia.

5. nov 2018 o 18:38 SITA

WASHINGTON. Stav ozónovej vrstvy v horných vrstvách atmosféry Zeme sa oproti alarmujúcej situácii z konca 90. rokov minulého storočia kontinuálne zlepšuje.

Konštatuje to nová správa vedeckého tímu pod patronátom Organizácie Spojených národov (OSN), ktorej výsledky zverejnili v pondelok na konferencii OSN v ekvádorskom Quite. Podľa Paula Newmana z amerického Národného úradu pere letectvo a vesmír (NASA), ktorý štúdiu predstavoval, ide o "veľmi dobré správy".

Newman upozorňuje, že ak by ľudstvo nezačalo bojovať proti freónom a iným chemikáliám, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, v roku 2065 by boli zničené už dve tretiny z nej.

Keďže sa však podarilo vypúšťanie týchto látok výrazne obmedziť, podľa najnovších výskumov to vyzerá, že ozónová diera nad severnou pologuľou by sa mala stať minulosťou už počas 30. rokov tohto storočia, zatiaľ čo ozónová diera nad Antarktídou by sa mala zoceliť počas 60. rokov tohto storočia.

Ozónu začalo v horných vrstvách atmosféry výrazne ubúdať v 70. rokoch minulého storočia. V roku 1987 vlády celého sveta podpísali Montrealský protokol, v ktorom sa zaviazali k eliminácii produkcie freónov a ďalších látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.