Prežil pád mosta v Janove, český vodič si opäť sadne za volant

Martin Kučera si prevzal nový kamión, zamieri s ním do Holandska.

2. nov 2018 o 14:17 ČTK

PRAHA. Vodič kamióna Martin Kučera, ktorý v auguste prežil pád mosta v talianskom Janove, si na budúci týždeň opäť sadne za volant.

Jeho prvá cesta po zranení povedie do Holandska.

Šoférovania kamiónu sa nebojí a do práce sa teší. Doteraz sa po nehode liečil so zlomenými rebrami. Kučera to v piatok povedal novinárom pri preberaní nového kamiónu.

Ani do Talianska sa Kučera podľa svojich slov ísť s kamiónom nebojí. „Keď ma tam pošlú, tak tam pôjdem, nebudem mať na výber,“ povedal vodič.

Nikdy tiež neuvažoval o tom, že by s kamiónom prestal jazdiť. Nehoda mu po 79 dňoch pripadá skôr ako zlý sen. Domôcť sa odškodnenia v Taliansku bude podľa neho beh na dlhú trať.

Prežil vďaka náhode

Kučera po prevoze z Talianska do českej nemocnice v lete povedal, že za svojim prežitím vidí množstvo náhod.

Predovšetkým to, že bol pripútaný a šoféroval najnovší typ kamiónu so zosilnenými stĺpmi.

Zachránilo ho podľa jeho slov tiež to, že náklad papiera stiahol kamión z mosta tak, že dopadol na zadnú stranu. Po moste v Janove išiel prvýkrát v živote, zaviedla ho tam navigácia.

Kamión spadol z výšky 45 metrov z Morandiho mosta na frekventovanej diaľnici na severe Talianska potom, čo sa časť mosta zrútila. Nešťastie neprežilo 43 ľudí.

Pochybil prevádzkovateľ mosta

Vyšetrovacia komisia talianskeho ministerstva dopravy prišla na konci septembra k záveru, že prevádzkovateľ diaľničného mosta v Janove nezaistil jeho bezpečnosť.

Komisia tiež konštatovala, že firma Autostrade per l'Italia nepodnikla dostatočné opatrenia, aby pádu mosta zabránila, napriek tomu, že riziko už v predchádzajúcich rokoch existovalo.

Firma kritiku komisie odmietla a závery expertnej komisie ministerstva označila za „hypotézu, ktorú je potrebné overiť“.

Začiatkom septembra janovská prokuratúra oznámila, že začala vyšetrovať 20 ľudí, vrátane vedenia firmy Autostrade per l'Italia, kvôli podozreniu z trestného činu zabitia.

Výkonný riaditeľ firmy Giovanni Castellucci si v auguste vyslúžil kritiku, keď sa odmietol za nešťastie ospravedlniť s tým, že počká, až vyšetrovatelia určia, kto je za tragédiu zodpovedný.