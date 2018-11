Palau zakáže niektoré opaľovacie krémy v snahe ochrániť koralové útesy

Tichomorský štát dá na zoznam výrobky s minimálne jednou z desiatich chemikálií vrátane oxybenzónu.

2. nov 2018 o 6:52 TASR

NGERULMUD. Palau sa zrejme stane vôbec prvou krajinou, ktorá na svojom území zakáže používanie časti opaľovacích krémov.

Tichomorský ostrovný štát k takémuto kroku pristúpi v snahe ochrániť tamojšie koralové útesy, informovala vo štvrtok spravodajská stanica BBC.

Palauský prezident Thomas Remengesau minulý týždeň podpísal zákon, ktorý zakazuje predaj i používanie opaľovacích krémov obsahujúcich minimálne jednu zo zoznamu desiatich chemikálií vrátane oxybenzónu, ktoré sú pre podmorský život považované za vysoko toxické a môžu zapríčiniť, že koraly sú náchylnejšie na vyblednutie.

Predmetný zákon vstúpi do platnosti v roku 2020. Predajcov, ktorí ho porušia, bude trestať pokutou vo výške 1000 dolárov a turistom, ktorí do krajiny prídu so zakázanými krémami, budú tieto produkty konfiškovať, priblížila v piatok agentúra AP.

Legislatíva sa okrem zákazu opaľovacích krémov obracia tiež na turistické kancelárie, ktoré žiada, aby svojim zákazníkom poskytovali poháre, slamky či nádoby na jedlo, ktoré sa dajú opakovane používať.