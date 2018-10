Harryho a Meghan privítali na Novom Zélande tradičným rituálom

Vo Wellingtone ich privítala premiérka Jacinda Ardernová.

28. okt 2018 o 23:34 TASR

WELLINGTON. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan v nedeľu pricestovali v rámci svojho oficiálneho turné po Oceánii na Nový Zéland.

Vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu privítali v tamojšej metropole Wellington tradičným maorijským pozdravom a kultúrnym programom.

Nový Zéland, kde žije 4,8 milióna obyvateľov, je poslednou zastávkou na ich 16-dňovej ceste, v rámci ktorej navštívili už Austráliu, Fidži a Tongu.

Vo Wellingtone ich privítala premiérka Jacinda Ardernová, ako aj starosta hlavného mesta Justin Lester, informovala spravodajská stanica Sky News.

Pre Meghan, ktorá na jar očakáva príchod potomka, je to prvá návšteva Nového Zélandu v roli členky britskej kráľovskej rodiny. Vo vládnej budove ich privítali domorodým tancom powhiri, ktorý zahŕňa i spev a rituál hongi - pozdrav vzájomným dotykom nosov. Na ich počesť zaznela tiež vojenská salva.

Kráľovský pár dostal od obyvateľov rôzne dary vrátane obľúbenej novozélandskej hračky Buzzy-Bee.

Po tom, ako pár položil vence na vojenskom pamätníku Pukeahu National War Memorial Park, zúčastnil sa na recepcii pri príležitosti 125. výročia udelenia volebného práva novozélandským ženám.

Počas nasledujúcich troch dní na Novom Zélande absolvujú Harry a Meghan výlet do Národného parku Abela Tasmana na Južnom ostrove, návštevu Vojensko-historického múzea v Aucklande a zavítajú do turistického letoviska Rotorua na Severnom ostrove. Do Británie sa vrátia vo štvrtok.