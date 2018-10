Podpora Merkelovej CDU v Hesensku klesla, SPD chce zmeny v berlínskej koalícii

Zlé výsledky vo voľbách by mohli znamenať ďalšiu destabilizáciu nemeckej vlády.

28. okt 2018 o 19:32 sita, čtk

BERLÍN. Neďelňajšie voľby v nemeckej spolkovej krajine Hesensko pravdepodobne vyhrala Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.

Jej podpora ako aj jej stredoľavých partnerov v spolkovej vláde však výrazne klesla.

Nárast Zelených

Podľa exit pollov televízií ARD a ZDF Merkelovej CDU vyjadrilo podporu okolo 27 - 28 percent voličov.

Jej koaličnému partnerovi Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) zase 20 percent.

V krajinských voľbách spred piatich rokov však strany mali voličskú podporu oveľa väčšiu, a to 38,3 a 30,7 percenta hlasov.

Pre Sociálnych demokratov by to tak bol najhorší výsledok v spolkovej krajine od druhej svetovej vojny.



Naopak nárast vo voličskej podpore podľa exit pollov zaznamenali Zelení, a to na takmer 20 percent.

Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa pravdepodobne dostane do krajinskej vlády s viac ako 12 percentami hlasov. Slobodní demokrati získali okolo sedem percent hlasov a Ľavicová strana 6,5 percenta.

SPD chce zmeny v berlínskej koalícii

Sociálna demokracia chce po prepade v Hesensku zmeny vo fungovaní vlády, v ktorej je s CDU/CSU. Rovnakým spôsobom ako doteraz podľa sociálnych demokratov koalícia, ktorú vedie kancelárka Merkelová, pokračovať nemôže.

"V Berlíne sa musí niečo výrazne zmeniť," nechal sa počuť generálny tajomník sociálnych demokratov Lars Klingbeil. Podobne hovorila aj šéfka strany Andrea Nahlesová, ktorá požaduje, aby koalícia vytvorila jasný plán, ako bude ďalej postupovať.

SPD potom porovnaním skutočnosti s plánom, o ktorom chce s vedením strany rokovať už v pondelok, posúdi, či pre ňu má ďalšia účasť vo vláde zmysel.

V sociálnej demokracii sa hlasy volajúce po odchode z vlády veľkej koalície, ktorá vedie Nemecko už tretíkrát za posledné štyri volebné obdobia, objavujú stále častejšie.

Súvisí to okrem iného s tým, že SPD stále prichádza o voličov. V minuloročných parlamentných aj v tohtoročných krajinských voľbách v Bavorsku strana dosiahla najhoršie povojnové výsledky.

Straníci už v súvislosti s výsledkom v Hesensku hovoria o ťažkej porážke alebo horúcom dni. Líder tunajšej kandidátky Thorsten Schäfer-Gümbel tiež kritizoval dianie v Berlíne, na ktoré podľa neho SPD v Hesensku výrazne doplatila.

O moc pozitívnejšie nie sú ani reakcie v CDU, ktorá síce voľby vyhrala, ale rovnako ako SPD stratila v porovnaní s predošlým hlasovaním viac ako desať percentuálnych bodov.

Hesenský premiér Volker Bouffier (CDU) hovorí o bolestivých stratách.