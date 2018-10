Zbožňoval Trumpa, žil v bizarnej dodávke. Čo vieme o mužovi zatknutom za bomby?

Päťdesiatnik sa vyhrážal politikom.

27. okt 2018 o 13:11 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Donald Trump stojí so spokojným úsmevom na tanku, so samopalom v ruke, okolo neho lietajú stodolárové bankovky. Za ním veľká americká vlajka, výbuchy, ikonický americký orol so strieľajúcim samopalom v pazúroch.

Keď v piatok presúvali dodávku 56-ročného Cesara Sayoca na políciu a vietor nadvihol prikrývku na vozidle, médiám sa naskytol bizarný pohľad.

Spomínaný výjav bol na jednom z okien vanu, okrem neho nálepky oslavujúce Trumpa, Hillary Clintonová či Michael Moore so zameriavačom na tvári, obrázky viceprezidenta Mikea Pencea.

Muž, ktorého zadržali v súvislosti s tohtotýždňovými zásielkami s výbušninami, ktoré dostali viacerí prominentní demokrati, medzi nimi i Clintonová, či finančník George Soros alebo herec Robert de Niro, sa netajil tým, že je vášnivým priaznivcom amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Na sociálnych sieťach napríklad demokratického kandidáta na post guvernéra Floridy, kde Sayoc žil, Andrewa Gilluma označil za „Sorosovu bábku“.

Registrovaný republikán

Aj volebné záznamy ukazujú, že Sayoc je registrovaný republikán, naposledy hlasoval 8. novembra 2016, teda v deň prezidentských volieb, v ktorých triumfoval práve Trump.

Na sociálnych sieťach sa zas chválil fotografiami z Trumpových mítingov, Facebook a Twitter mu medzitým účty zrušili.