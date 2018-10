Pred rokmi roztrhala fotku pápeža. Sinéad O'Connor konvertovala na islam

V roku 1992 roztrhala fotku Jána Pavla II.

26. okt 2018 o 9:21 SME.sk

DUBLIN. Írska poprocková speváčka Sinéad O'Connorová konvertovala na islamskú vieru. Informoval o tom v piatok spravodajský kanál stanice BBC, citujúc z tvítu tejto 51-ročnej umelkyne. O'Connorová si zároveň zmenila meno na Shuhada Davittová a poďakovala moslimom za podporu.

Speváčka dodala, že jej rozhodnutie je "prirodzeným záverom cesty každého inteligentného teológa" a "všetko štúdium náboženských textov vedie k islamu". Zverejnila i video, na ktorom spieva azán - islamskú výzvu na modlitbu. Na sociálnej sieti Twitter zdôraznila, že je "hrdá na to, že sa stala moslimkou".

Írsky imám Umar Al-Qadri zároveň vo štvrtok zverejnil na Twitteri videozáznam, na ktorom O'Connorová vyhlasuje islamskú deklaráciu viery.

Nejde však o prvý prípad, keď sa táto speváčka verejne vyjadrila k náboženstvu. V roku 1992 vyvolala pobúrenie, keď v priamom prenose americkej televízie roztrhala fotografiu pápeža Jána Pavla II.

V relácii Sinead O´Connor vysvetlila, že fotku pápeža neroztrhala len preto, aby upozornila na anonymné pedofilné škandály cirkvi, ale aj preto, že mama ju mávala zavesenú na stene. Keď raz od nej odišla a hľadala úkryt u otca, poslali ju do Magdaléninej práčovne, írskej katolíckej inštitúcie pre "padlé ženy".

O sedem rokov po proteste v priamom prenose ju Írska ortodoxná katolícka a apoštolská cirkev vysvätila vo francúzskych Lurdoch za kňažku. Katolícka cirkev, ktorá nepovoľuje ženám túto úlohu, jej vysvätenie neuznala, dopĺňa britské médium.

Na islam v minulosti prestúpilo viacero svetových osobností - afroamerický aktivista Malcom X, americkí boxeristi Muhammad Ali a Mike Tyson, francúzsky futbalista Franck Ribéry alebo britský spevák Cat Stevens.

O'Connorová debutovala v roku 1987 albumom The Lion and the Cobra, celkovo má na konte desať štúdiových platní. Preslávila ju najmä skladba Nothing Compares 2 U z roku 1990, ktorú napísal zosnulý americký spevák Prince.