Prezident Macron pre SME: Jarné protesty Slovákov si navždy zapamätám

Francúzsky prezident Emmanuel Macron dva dni pred stým výročím vzniku Československa navštívi Slovensko a potom sa presunie do Česka.

Pri tejto príležitosti odpovedal na otázky štyroch médií z krajín strednej Európy - slovenskému SME, českým Hospodářskym novinám, maďarskému HGV a poľskému denníku Rzeczpospolita.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Minulý rok ste povedali, že krajiny V4 berú EÚ ako supermarket, v ktorom si berú výhody členstva, ale nechcú sa podieľať na nákladoch. Stále si to myslíte?

"Vyjadril som sa: Európa nie je supermarket. Európa je spoločný osud. Tiež som spresnil, že tu nejde o diskusiu medzi Východom a Západom, o tom som stále presvedčený. Podmienky platia pre všetkých rovnako. A v prvom rade tie, ktoré sa týkajú osvojenia si našich základných hodnôt. Európska únia stojí na spoločných základoch – v hospodárskej oblasti je to jednotný trh, v politike je to ľudskosť.

Pre európsku civilizáciu je Európska únia spoločným súdržným modelom. Je zložený z ľudí, ich osobnej slobody, kolektívnej solidarity a kultúrnej rôznorodosti. Tento spoločný základ nie je možné oslabiť či akokoľvek rozdeliť – je to jednoliaty celok. Vo všetkom ostatnom sa môžeme líšiť, naše konanie v Únii nemusí byť úplne rovnaké, ale hodnoty musia ostať naším spoločným imaním. Rešpektujúc tieto hodnotové východiská nesieme kolektívnu zodpovednosť za súdržnosť a solidaritu.

Nie je možné čerpať z európskeho rozpočtu bez prejavov solidarity napríklad v migračnej politike. Nedá sa usilovať o zníženie príspevku do rozpočtu EÚ bez chápania prínosu jednotného európskeho trhu. Ak budeme pokračovať touto cestou, Európu zabijeme. Európa nie je jednosmerná cesta, je to vzájomný záväzok, vďaka ktorému si každý členský štát môže svoju zvrchovanosť posilniť, a nie ju znížiť."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Európa nie je supermarket, odkázal Macron do stredu Európy

Slovensko v roku 2018 zažilo vraždu novinára, ktorý písal o korupcii na vládnej úrovni, o zneužívaní európskych fondov. Následné masové protesty podľa expremiéra Roberta Fica organizoval George Soros. Ako tieto udalosti zmenili slovenskú pozíciu v Európskej únii a nádej na to, že krajina bude súčasťou budúceho jadra Európskej únie?

"Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola veľkým šokom. Otriasla Slovenskom, Francúzskom, ale i celou Európou. Hrozby a útoky na médiá či vraždy novinárov sú priamym zásahom do samotných základov našich demokracií. Reakciu Slovákov na túto udalosť si však navždy zapamätám. Občania ukázali, do akej miery im záleží na slobode prejavu a tlače. Ich zhromaždenia na Námestí SNP sa hemžili európskymi zástavami.

Vďaka európskej identite a európskym hodnotám Európa žije. Byť v jej srdci, to nie je len stav, to nie je len otázka zemepisnej polohy, ale vec politických ambícií, ktoré sú prítomné všade v Európe. Prijatím jednotnej meny i vstupom do shengenského priestoru o tom Slovensko vyslalo jasný signál.