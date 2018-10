Ruský novinár Babčenko: Moja vražda nezachránila len mňa, ale aj iných

Arkadij Babčenko (41) je ruský vojnový novinár. V Čečensku pôsobil ako vojak a neskôr ako reportér. Od roku 2017 odišiel z Ruska do Kyjeva, kde bol moderátorom televízie ATR. Tento rok si malo Rusko objednať jeho vraždu, v máji 2018 ju ukrajinská tajná služba nafingovala, aby chytili objednávateľa. (Zdroj: TASR/AP)

Komunikuje výhradne cez aplikáciu. S bývalým ruským vojnovým reportérom Arkadijom Babčenkom sa stretávame v hoteli vedľa kyjevského majdanu, v oddelenej miestnosti, ktorú môže zvonku strážiť jeho osobný strážca. Keď rozhovor skončíme, požiada nás, aby sme ešte zostali sedieť, kým neopustí budovu hotela. Ani fingovaná vražda a to, že jeho "vrah" pomáha polícii ho nepresvedčí o tom, že jeho život už nemusí byť v ohrození.

Ako dnes, päť mesiacov po vašej fingovanej vražde, vyzerá váš život?

„Žijem na osobitnom chránenom mieste, von veľmi nechodievam. Maximálne tak na stretnutia vo vopred dohodnutých miestnostiach, ktoré sa dajú chrániť. Všetko musím dopredu plánovať.“

Je to pre vás ťažké?

"Som celkom zvyknutý na podobný životný štýl a stále mám prístup na internet. Komplikovanejšie je to najmä pre moju dcéru. Tá rastie a rada by sa stretávala s kamarátmi, no tiež sa musela prispôsobiť tomuto chránenému a izolovanejšiemu životu."

Ste bývalý vojnový reportér. Môžete ešte pracovať ako novinár?

"Keďže internet mám, nejakú časť práce môžem robiť. Nespravím však žiadne reportáže z terénu ani nič, čo mi prináša viac peňazí.“

“ Agenti k nám priniesli už aj tričko s dopredu prestrelenými dierami. Asi hodinu sme trénovali, ako človek padne na zem, keď ho zastrelia, či ako postrelený človek dýcha. „ Arkadij Babčenko

V jednom z príspevkov na facebooku ste napísali, že za objednávkou vašej vraždy má byť Jevgenij Prigožin, takzvaný Putinov kuchár. Mal by na to vôbec dôvod?

"Treba najskôr pochopiť, kto Jevgenij Prigožin je. Nie je to len nejaký kuchár či majiteľ siete reštaurácií, ale jeden z najbližších priateľov Vladimira Putina.

Je to človek, ktorý stojí za fabrikou na internetových trollov v Petrohrade a pravdepodobne aj za polovojenskou žoldnierskou skupinou Wagner.

Tiež ho považujú za veľmi krutého a násilnického človeka, sám ľudí bil. Nemá rád, ak o ňom novinári niečo píšu.

Aj ruská novinárka Julia Latyninová o ňom písala a štyrikrát sa ju niekto pokúsil zabiť, pričom raz takmer uspeli.

Takisto trojicu ruských novinárov, ktorí tento rok písali o pôsobení Wagneru v Stredoafrickej republike, tam v júli zastrelili. A aj aktivistu a člena Pussy Riot Piotra Verzilova, ktorý sa snažil o incidente v Afrike zistiť viac, otrávili a skončil v kóme.“

Mal by však dôvod dať odstrániť konkrétne vás?