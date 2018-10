Orbán vyhnal Stredoeurópsku univerzitu, presunie sa do Viedne

Rektor stále dúfa, že vláda zmení rozhodnutie.

25. okt 2018 o 14:08 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Stredoeurópska univerzita (CEU) sa presťahuje z Budapešti do Viedne. Vo štvrtok to študentom a zamestnancom oznámil rektor Michael Ignatieff.

Rozhodnutie by súkromná univerzita zmenila len v prípade, ak by sa maďarská vláda do 1. decembra dohodla so štátom New York, kde je univerzita oficiálne zaregistrovaná.

Svoje programy akreditované v USA by do Viedne mali presunúť od septembra 2019.

Sorosova univerzita

Stredoeurópska univerzita sa v posledných rokoch stala terčom útokov vlády Viktora Orbána. Založil ju totiž finančník George Soros, proti ktorému vedie Orbánova vláda rozsiahlu antikampaň.

“ Ak vláda uspeje a vyštve nás z Budapešti, bude to mať negatívne konzekvencie nielen pre akademický život. „ Popis a autor citácie

Maďarsko ešte v apríli 2017 schválilo zákon, ktorý obmedzuje fungovanie zahraničných univerzít, ktoré nemajú kampus v Maďarsku.

Rektor CEU Michael Ignatieff už vtedy kritizoval zákon, ktorý bol podľa neho prispôsobený tomu, aby vyhnal z krajiny práve ich školu. „Ak vláda uspeje a vyštve nás z Budapešti, bude to mať negatívne konzekvencie nielen pre akademický život,“ povedal Ignatieff v rozhovore pre SME.

Zákon kritizovali aj viaceré osobnosti a organizácie. "Tento zákon ohrozuje akademickú slobodu a budúcnosť CEU, ktorá vzdelávala generáciu lídrov v strednej a východnej Európe," povedala v apríli Lýdia Gallová, výskumníčka Human Rights Watch pre Balkán a východnú Európu.

Úplne neodídu

Novinár Szabolcs Panyi na Twitteri informoval, že Ignatieff stále dúfa, že Maďarsko dohodu s materskou inštitúciou podpíše.

Maďarská vláda však už predtým rektorovi povedala, že dohodu nepodpíše. Bez dohody nemôže fungovať CEU v Maďarsku slobodne.

Súčasní študenti by však mohli štúdium v Budapešti dokončiť, v krajine stále zostane kampus. "V Budapešti sa pokúsime udržať čo najviac výskumu aj vzdelávacích aktivít," povedal podľa tlačovej správy Ignatieff.

Nových študentov budú prijímať a americké diplomy budú udeľovať už len vo Viedni.