Brazílsky denník žiada vyšetriť vyhrážky na adresu novinárky

Patricia Campos Mello písala o kampani šíriacej falošné správy v prospech pravicového prezidentského kandidáta Bolsonara.

25. okt 2018 o 10:12 SITA

SAO PAULO. Najväčší brazílsky denník Folha de S. Paulo požiadal federálnu políciu o vyšetrovanie vyhrážok novinárke, ktorá vo svojom článku tvrdila, že podporovatelia prezidentského kandidáta Jaira Bolsonara financovali kampaň šíriacu falošné správy.

Patricii Campos Mello sa vyhrážali prostredníctvom aplikácie WhatsApp a e-mailu a hrozby sa týkali napríklad jej syna či jej bezpečnosti v krajine.

Podporovatelia Bolsonara platili za falošné správy

Noviny svoj krok oznámili v stredu, pričom dodali, že existujú náznaky, že kampaň krajne pravicového kandidáta ohrozuje slobodu tlače.

Folha de S. Paulo zverejnil text Campos Mello minulý týždeň. Novinárka v ňom písala, že podnikatelia napojení na Bolsonara platili za šírenie falošných správ na WhatsAppe v prospech jeho kandidatúry.

Podobná kampaň bola podľa nej naplánovaná aj na tento týždeň. Bolsonaro správy poprel, jeho ľavicový konkurent Fernando Haddad vyzval volebný súd na prešetrenie tvrdení.

Bolsonaro sa vyhrážal denníku

Agentúra The Associated Press sa v súvislosti s novinami obrátila na zástupcov Bolsonarovej kampane so žiadosťou o komentár, nikto jej však neodpovedal.

Bolsonaro sa na margo Folha de S. Paulo vyjadruje až nepriateľským spôsobom, pričom ho nazval "najväčším poskytovateľom falošných správ v Brazílii".

Tri dni po publikovaní článku Campos Mello povedal davu svojich podporovateľov v Sao Paule, že by denník od jeho vlády "nedostal žiadne prostriedky z reklamy" a že sa zbaví "týchto červených banditov".

Predseda brazílskej Národnej novinárskej asociácie Marcelo Rech tieto komentáre skritizoval a kriticky sa na Bolsonarovu adresu vyjadrila aj organizácia Reportéri bez hraníc.