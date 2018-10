Severné Mariány v Tichomorí zasiahol tajfún Yutu

Yutu je najsilnejšou búrkou, ktorá tento rok zasiahla akékoľvek územie USA.

25. okt 2018 o 8:29 SITA

HONOLULU. Tichomorské ostrovy Severné Mariány, ktoré patria k nezačleneným územiam USA, zasiahol vo štvrtok supertajfún Yutu. Z oblasti zatiaľ nehlásia úmrtia alebo zranenia.

Veľa škôd a skazy

Delegát Spoločenstva Severných Marián pri americkom Kongrese Gregorio Kilili Camacho Sablan uviedol, že pre búrku, ktorá má silu ako hurikán piatej kategórie, bude ostrovné územie potrebovať značnú pomoc, aby sa z nej zotavilo.

"Je tu veľa škôd a skazy. Je to ako keby sa tu odohrala malá vojna," povedal Sablan v telefonickom rozhovore s agentúrou The Associated Press.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sablan telefonoval z ostrova Saipan, ktorý podľa neho utrpel škody, ale nie také ako niektoré ďalšie oblasti.

Prečítajte si tiež: Tajfún Trami si v Japonsku vyžiadal dvoch mŕtvych a sto zranených

Ako uviedol, pre výpadok elektriny a telefónnych liniek sa nedokáže spojiť s predstaviteľmi susedných ostrovov Tinian a Rota.

Na Mariánach miestnym úradom podľa neho pomáha takmer 200 federálnych pracovníkov. Sablan tiež povedal, že jeho kolegovia v Kongrese už požiadali o pomoc a očakáva, že v súvislosti s tajfúnom USA vydajú prezidentské vyhlásenie o katastrofe.

Tinian a Saipan budú nespoznateľné

Podľa meteorológa z americkej Národnej meteorologickej služby Brandona Aydletta oko tajfúnu prešlo nad ostrovmi Tinian a Saipan vo štvrtok ráno miestneho času. Rýchlosť vetra okolo oka dosahovala až 290 kilometrov za hodinu.

Yutu sa tak stal najsilnejšou búrkou, ktorá tento rok zasiahla akékoľvek územie USA.

Aydlett uviedol, že Tinian a Saipan budú nespoznateľné a dodal, že meteorologická služba dostala hlásenia o tom, že vietor strhával strechy z domov a vybíjal okná.

Služba varovala, že popadané stromy môžu izolovať obyvateľov ostrovov a nedostatok pitnej vody môže trvať až niekoľko týždňov.

Podľa Aydletta bude renovácia ostrovov Saipan a Tinian, ktorý tajfún zasiahol priamo, zdĺhavá.