Séria pokusov o atenát môže mať podľa New York Times politický podtext

Prakticky identické výbušné zariadenia odoslali Clintonovej a Obamovi.

24. okt 2018 o 19:40 ČTK

Polícia podľa New York Times zisťuje, či atentátnik dva týždne pred kongresovými voľbami nemieri práve na ciele spojené s americkou demokratickou opozíciou.(Zdroj: TASR/AP)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Výbušné zariadenia, rozoslané v posledných troch dňoch do New Yorku a Washingtonu, boli určené osobám vystaveným v poslednej dobe tvrdej kritike amerických pravicových kruhov.

Uviedol to v stredu denník The New York Times, podľa ktorého polícia zisťuje, či atentátnik dva týždne pred kongresovými voľbami nemieri práve na ciele spojené s americkou demokratickou opozíciou.

Výbušniny vložili do schránok

Prečítajte si tiež: Po Sorosovi poslali výbušniny aj Clintonovej a Obamovi

Prakticky identické výbušné zariadenia dostala protikandidátka Donalda Trumpa v prezidentských voľbách Hillary Clintonová a posledný demokratický prezident Barack Obama.

Obaja sa teraz vo volebnej kampani angažujú na podporu demokratických uchádzačov o parlamentné a guvernérske posty a kritizujú terajšiu vládu, aj keď priamemu útoku na Trumpa sa väčšinou vyhýbajú.

Soros patrí k veľkým sponzorom amerických demokratov, ktorého republikánsky poslanec Matt Gaetz pred nedávnom lživo obvinil, že financuje pochod stredoamerických migrantov do USA.

Pokus o atentát sa týkal aj CNN

Zásielka pre newyorskú redakciu CNN bola údajne adresovaná bývalému šéfovi CIA Johnovi Brennanovi, ktorý po odchode z funkcie s CNN spolupracuje a Biely dom tvrdo kritizuje.

Prečítajte si tiež: V Sorosovej rezidencii v New Yorku našli výbušninu

Trump tento rok v lete vyvolal škandál, keď Brennan odobral bezpečnostnú previerku.

Bývalý šéf CIA po júlovom rusko-americkom summite v Helsinkách obvinil Trumpa z velezrady.

Sama televízia CNN patrí k najčastejším terčom kritiky z úst prezidenta, ktorý ju zaraďuje medzi "nepriateľov ľudu" a zdroje falošných správ.

Podozrenie z politického pozadia kauzy s rúrkovými bombami potvrdzuje dnešné informácie amerických médií, že u floridskej kancelárie poslankyne Snemovne reprezentantov a bývalej šéfky centrálnej kancelárie Demokratickej strany Debbie Wassermanové Schultzové sa našiel podozrivý balík.

Viceprezident Mike Pence v stredu na twitteri pokusy o útok na Obamu, Clintonovcov, CNN "a na ostatných" dôrazne odsúdil.

Jeho stanovisko potom "z celého srdca" podporil Trump.