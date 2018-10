Europoslanci schválili reformu Schengenského informačného systému

Čiastočný prístup do systému získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

24. okt 2018 o 22:43 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili tri nariadenia reformujúce Schengenský informačný systém (SIS), ktorý je najčastejšie využívaným systémom v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc v Európe.

Podľa novej legislatívy budú mať vnútroštátne orgány povinnosť podeliť sa o detaily súvisiace s teroristickými trestnými činmi so všetkými členskými štátmi, pribudnú aj upozornenia na neznáme osoby, ktoré sú hľadané v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom.

Zmeny v Schengenskom systéme

Zavádzajú sa ňou aj nové preventívne upozornenia týkajúce sa detí, ktorým hrozí únos, a to najmä zo strany jedného z rodičov, upozornenia týkajúce sa ohrozenia zraniteľných osôb, a tiež nové upozornenia týkajúce sa rozhodnutí o návrate, ktoré by mali uľahčiť členským štátom navrátenie občanov tretích krajín nezákonne sa zdržiavajúcich na území EÚ do krajín ich pôvodu.

V súčasnosti majú k Schengenskému informačnému systému prístup orgány pre kontrolu hraníc, polícia, ako aj colné, justičné a migračné orgány, no na základe novej legislatívy získa prístup ku všetkým upozorneniam a záznamom aj Europol.

Prístup získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, tá však len k záznamom a upozorneniam, ktoré sa týkajú jej činnosti.

Názory europoslancov sa rôznia

"V dôsledku nedostatočnej výmeny informácií medzi krajinami EÚ sa môže občan tretej krajiny, ktorý má povinnosť vrátiť sa, ľahko tejto povinnosti vyhnúť tým, že sa presunie do iného členského štátu. Návratová politika by mala byť efektívnejšia, inak bude veľmi náročné udržať si podporu pre prijímanie tých žiadateľov o azyl, ktorí našu pomoc potrebujú," uviedol k novej legislatíve Jeroen Lenaers, holandský poslanec z klubu Európskej ľudovej strany (EPP).

Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca, ktorý tiež pôsobí vo frakcii EPP, "musíme mať pod kontrolou všetky vstupy aj výstupy do Schengenského priestoru nielen kvôli nelegálnej migrácii, ale aj pre predchádzanie kriminálnym aktivitám a terorizmu".

Naopak, Branislav Škripek z klubu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) na novej legislatíve oceňuje najviac to, že môže byť účinným nástrojom proti migrácii.

"Vítam, že EÚ berie vážne ochranu vonkajších hraníc EÚ v snahe zabrániť nelegálnej migrácii. Legislatíva bude lepšie chrániť ľudí pred hrozbami terorizmu a výmena sa taktiež dotkne občanov tretích krajín, ktorí podliehajú rozhodnutiu o návrate," povedal Škripek.

Schengenský informačný systém bol vytvorený v roku 1995 - po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Vylepšená verzia systému, známa tiež pod skratkou SIS II, vznikla formálne v roku 2006, funkčná je však od roku 2013. Aktuálny SIS využíva 30 krajín v celej Európe.

V roku 2017 zaznamenal systém päť miliárd nahliadnutí zo strany orgánov jednotlivých členských krajín.