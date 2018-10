Austrálsky Trump stavia nový Titanic, pridá aj viac člnov

Naozaj nepotopiteľnej lodi investori veľmi neveria.

24. okt 2018 o 17:35 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Bude rovnako dlhý, pasažieri budú ubytovaní v rôznych triedach a zopakuje si trasu, ktorú pôvodne nikdy nedokončil.

Slávna loď Titanic by mala už o pár rokov prvýkrát preplávať celý Atlantik. Austrálsky biznismen Clive Palmer opäť oznámil, že práce na Titanicu 2 pokračujú a loď by mala byť dokončená do roku 2022.

Palmerove plány však už roky komplikujú finančné problémy, súdne spory aj doterajšie neúspechy.

Pôvodná trasa, lepšia loď

O novom Titanicu začal austrálsky podnikateľ hovoriť už v roku 2012.

Zvláštne zvolená prezentácia projektu však už vtedy vzbudzovala skôr nedôveru.