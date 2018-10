Slovenský žralok si ide pre kov od Zemana (český zápisník)

Prezident vyznamenal eštebákov aj pofidérnych umelcov.

24. okt 2018 o 10:14 Jindřich Šídlo

Český prezident a premiér tvoria zohratý a takmer harmonický pár, ktorý sa nezhodne len výnimočne. Presne to sa teraz stalo – a dôvodom bolo štátne vyznamenanie, ktoré prezident Zeman v nedeľu udelí slovenskému miliardárovi Pavlovi Krúpovi. Za čo, to je ťažké povedať, no pravdepodobne za mimoriadny prínos Milošovi Zemanovi.

Babiš nebol ako podnikateľ žiaden žiak nedeľnej školy. No Krúpa je so svojimi metódami silný čaj aj na neho. A nielen – ešte na začiatku tohto roka zakázala centrálna banka Krúpovi, aby stál na čele svojho investičného fondu Arca Capital CEE, pretože ho nepovažuje za dôveryhodného biznismena.

Premiér ale nakoniec ustúpil a vyznamenania pre Krúpu podpísal, ako to vyžaduje zákon. A aj keď kov od Zemana dostalo už veľa bizarných existencií, agentov ŠtB, členov komunistickej vlády alebo priemerných umelcov, Krúpovo meno vyniká aj v tejto spoločnosti.