Vírus zabil v americkom rehabilitačnom centre šesť detí

Ďalších dvanásť detí je nakazených.

24. okt 2018 o 7:30 SITA

HASKELL. V rehabilitačnom centre v americkom meste Haskell v štáte New Jersey zomrelo v dôsledku adenovírusu šesť detí a ďalších dvanásť je nakazených.

Tamojšie úrady o tom informovali v utorok s tým, že až do vyriešenia problému zariadenie nemôže prijímať nových pacientov.

The Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation sa nachádza 50 kilometrov severozápadne od New Yorku.

Deti zomreli tento mesiac, pričom bližšie informácie o mŕtvych či stave zvyšných pacientov nie sú známe.

Počet nových prípadov nakazenia sa znižuje. Vírus napadol deti s "vážne ohrozeným imunitným systémom".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Guvernér Phil Murphy vyhlásil, že ho prípad veľmi zarmútil. Dodal, že na mieste sú špecialisti, ktorí sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.