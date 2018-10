Rakúsko podporí bezvízový režim EÚ s Kosovom

Vo Viedni rokovali prezidenti Rakúska a Albánska, Van der Bellen a Meta.

23. okt 2018 o 21:50 TASR

VIEDEŇ. Za rýchlu liberalizáciu vízového režimu pri cestách Kosovčanov do krajín Európskej únie sa vyslovil v utorok vo Viedni rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen.

Podľa jeho slov počas návštevy albánskeho prezidenta Ilira Metu v rakúskej metropole by bolo "veľmi pekné", ak by sa to podarilo ešte v období úradujúceho predsedníctva Rakúska v EÚ.

Obaja štátnici zdôraznili, že Brusel by prístupové rokovania s Albánskom mal začať v roku 2019, vyplýva z informácií tlačovej agentúry APA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šesť krajín západného Balkánu sa chce čo najrýchlejšie stať súčasťou Európskej únie, čím sa situácia na Balkáne viac upokojí, mienil hosť z Tirany narážajúc na dejiny regiónu bohatého na konflikty.

Prečítajte si tiež: Turecko žiada od Albánska zákaz podnikania pre Gülena

Rakúsko toto úsilie podporuje a ešte pred prevzatím predsedníctva v Únii sa vyslovilo za dosiahnutie pokroku v európskej integrácii západného Balkánu.

Obaja prezidenti zdôraznili vo Viedni priateľský charakter vzájomných vzťahov v hospodárskej, kultúrnej, vedeckej sfére, ako aj v školstve, čo osobitne platí v roku 2019, rakúsko-albánskom roku kultúry, zdôraznil hostiteľ pripomínajúc aj nepočetnú, avšak významnú albánsku komunitu v alpskej republike, čo ilustroval na fakte, že jedným zo sólistov baletného súboru Viedenskej štátnej opery je napríklad Albánec Eno Peci.