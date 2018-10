Najväčší most, mesto aj tunel. Čína s megalomanstvom neprestala

V Číne vznikne najväčší megapolis na svete.

24. okt 2018 o 17:13 Lukáš Onderčanin, Stanislava Ivánková

PEKING, BRATISLAVA. Je dlhý 55 kilometrov, má dva umelé ostrovy aj s infraštruktúrou stál vyše 20 miliárd dolárov a stavali ho deväť rokov.

Most Hongkong - Ču-chaj - Macao, ktorý spája pevninskú Čínu s dvoma administratívnymi oblasťami, je najdlhšou mostnou konštrukciou na svete. Použili naň toľko ocele, že by stačila na postavenie šesťdesiatich Eiffeloviek.

Napriek veľkoleposti mnohí kritizujú jeho vysokú cenu, nekvalitný materiál aj to, že nebude až taký využitý, ako sa predpokladalo.

Čína v posledných rokoch dokončila niekoľko megalomanských projektov, ktoré sa radia medzi najväčšie na svete.

Takmer dvadsať rokov trvalo, kým Číňania otvorili najväčšiu vodnú elektráreň na svete – Tri rokliny.

Viacúčelová budova New Century Global Centre v Čcheng-tu sa zase stala najväčšou budovou na svete, čo sa týka podlahovej plochy – má 1,7 milióna štvorcových metrov.

Teraz sa komunistický režim sústredí na projekt storočia – iniciatívu One Belt One Road (OBOR), ktorá má imitovať historickú Hodvábnu cestu. Nové cesty, prístavy, železnice aj horské priechody by mohli stáť celkovo až bilión dolárov.

Napriek tomuto projektu krajina stále investuje do megalomanských projektov aj vnútri Číny. Ktoré dokončia čoskoro a ktoré ešte len plánujú?

1. Nový vstup do krajiny

Nálepkou najväčšie sa už budúci rok môže pýšiť aj nové medzinárodné letisko v Pekingu Daxing.