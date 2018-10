Iohannis potvrdil, že Rumunsko chce byť členom Schengenu aj eurozóny

Rumunský prezident vystúpil pred europoslancami.

23. okt 2018 o 14:30 TASR

BRUSEL/ŠTRASBURG. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v utorok počas vystúpenia na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu potvrdil, že stále podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru.

Uviedol to po vystúpení rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, ktorý ako 11. európsky líder v poradí vystúpil pred europoslancami so svojimi predstavami o budúcnosti Európy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vnútorný konsenzus

Juncker pripomenul, že keď sa stal šéfom exekutívy EÚ a prišiel do Európskeho parlamentu (15. júla 2014), prihovoril sa za to, aby Rumunsko a Bulharsko vstúpili do priestoru bez hraničných kontrol ešte pred koncom funkčného obdobia súčasnej eurokomisie.

V utorok zopakoval, že na tomto zámere trvá, zároveň však pred Iohannisom a europoslancami upozornil, že Rumuni musia dosiahnuť "vnútorný konsenzus" ohľadom boja proti korupcii ešte pred prevzatím polročného predsedníctva v Rade EÚ.

Rumunsko preberie od Rakúska predsednícku štafetu 1. januára 2019.

"Chcel by som upozorniť, a to sa nevzťahuje na prezidenta, ale na rumunskú vládu a parlament, že táto záležitosť by nemala byť ohrozená vzďaľovaním sa od princípov právneho štátu. Mojím srdečným prianím je to, aby Rumunsko dosiahlo národný konsenzus ohľadom boja proti korupcii, pretože inak bude ťažké zaistiť dohodu o pristúpení do schengenského priestoru," odkázal Juncker vo svojom prejave.

Zdôraznil dôležitosť začlenenia sa

Rumunský prezident vo svojom vystúpení v pléne EP zdôraznil okrem iného aj dôležitosť začlenenia sa do Schengenu.

"Pre Rumunsko je vstup do schengenského priestoru dôležitým cieľom. Významne to prispeje k posilneniu celkovej bezpečnosti voľného pohybu v rámci Európskej únie," skonštatoval Iohannis.

Prezident pripomenul, že Rumunsko si tento rok pripomína 100 rokov od zjednotenia krajiny, a dodal, že počas týchto 100 rokov Rumuni dostali viacero dôležitých lekcií, pričom "lekcia demokracie je jednou z najdôležitejších".

"Oceňujeme hodnoty európskej rodiny. Rumunsko je krajinou, ktorá je hlboko prepojená s európskym projektom," uviedol Iohannis. Zároveň potvrdil, že Rumuni vedia aktívne brániť občianske hodnoty, čo dokázali vo chvíľach, keď bolo treba brániť právny štát a demokraciu.

Iohannis využil svoje vystúpenie v EP aj na to, aby pripomenul, že Rumunsko sa čo najskôr pousiluje stať sa členom eurozóny, a spresnil, že prijatie eura, keď budú splnené všetky podmienky, je "základným národným cieľom".