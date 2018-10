Saudská Arábia vraždu novinára plánovala, vyhlásil Erdogan

Turecký prezident viní Saudskú Arábiu z vraždy.

23. okt 2018 o 11:12 (aktualizované 23. okt 2018 o 12:32) Lukáš Onderčanin

ISTANBUL, BRATISLAVA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v utorok vystúpil pred tureckým parlamentom a hovoril o pravdepodobnej vražde prominentného novinára Džamála Chášukdžího v budove saudskoarabského konzulátu v Istanbule.

To, že kritik režimu Chášukdží zomrel na konzuláte, priznala už aj Saudská Arábia. Tvrdí však, že došlo k bitke a nebola to plánovaná vražda.

Erdogan pred parlamentom hovoril o opaku. "Dôkazy nasvedčujú, že Chášukdží bol obeťou hroznej vraždy, ktorá nemôže byť utajená," povedal.

"Je pravda, že k vražde došlo v budove saudskoarabského konzulátu. No budova konzulátu je mimo právnej pôsobnosti Turecka," povedal Erdogan. Vyšetrovanie preto podľa neho nebude úplne jednoduché.

Prezreli si les

Prezident hovoril o známych detailoch prípadu - o tom, že Chášukdží mal dopredu dohodnuté stretnutie konzuláte, kam smeroval aj so svojou snúbenicou 2. októbra. Jeho snúbenica ešte v ten večer zalarmovala políciu a povedala, že Chášukdží je proti svojej vôli držaný na konzuláte. Saudská Arábia pritom zo začiatku popierala, že by novinár zmizol na konzuláte.

Do jeho vraždy boli podľa Erdogana zapojené dva tímy zo Saudskej Arábie, celkovo pätnásť ľudí. Jedným z nich bol aj muž, ktorý sa neskôr vydával za Chášukdžího dvojníka.

Skupina saudskoarabských úradníkov podľa neho deň pred vraždou išla preskúmať jeden z lesov v Istanbule.

Turecko prípad vyšetruje, no aj do budovy konzulátu sa dostali až po niekoľkých dňoch. "Vyšetrovací tím sa dostal do budovy až po osobnom povolení od saudskoarabského kráľa," tvrdí turecký prezident.

Veľa otázok

Erdogan tiež hovoril o mnohých otázkach, ktoré nie sú zodpovedané.

"Prečo bol 15-členný tím zo Saudskej Arábie v Turecku? Na koho objednávku? Prečo nebol konzulát hneď prístupný pre vyšetrovateľov?" pýtal sa prezident.

"Až po sedemnástich dňoch priznala Saudská Arábia, že novinár Chášukdží zomrel v budove konzulátu," povedal Erdogan.

Turecko vytvorilo so Saudskou Arábiou spoločný vyšetrovací tím. Súčasne však sľúbil, že Turecko nebude o tomto prípade mlčať.

Plánovaná vražda

"Saudskoarabskí predstavitelia plánovali vraždu novinára Chášukdžího už v dňoch pred jeho smrťou," vyhlásil turecký prezident. Erdogan uviedol, že Turecko získalo viacero dôkazov.

Osemnásť mužov, ktorých už Saudská Arábia zadržala, by podľa Erdogana malo byť súdených na tureckej pôde.

V súvislosti s prípadom sa bude diskutovať aj o otázke diplomatickej imunity, uviedol Erdogan.

"Nesmie sa zabúdať na to, že saudský konzulát má diplomatickú imunitu, ale že je tiež vnútri našich hraníc. Všetci, ktorí pri vražde zohrali nejakú úlohu, musia byť potrestaní," povedal turecký prezident.

Prezident tiež vyhlásil, že nepochybuje o úprimnosti saudského kráľa Salmána.

Erdogan povedal, že do vyšetrovania by sa mali zapojiť aj ostatné krajiny. Nikto podľa neho nebude spokojný, kým sa nenájdu plánovatelia aj vykonávatelia vraždy.

Kde je telo novinára?

Erdogan vyzval Saudskú Arábiu, aby prezradila, kto dal k vražde pokyn. "Kde je telo Džamála Chášukdžího?" pýtal sa Erdogan.

Zmienil sa tiež o dvojníkovi, ktorý bol v novinárovom oblečení videný neskôr v uliciach Istanbulu.

Turecká tlač poukázala na to, že dvojník mal síce okuliare a fúzy, ktorými mohol novinára pripomínať, zabudol si však prezuť topánky a do ulíc sa vydal v teniskách, zatiaľ čo Chášukdží mal, ako je zrejmé z kamerového záberu, na nohách kožené topánky.

video //www.youtube.com/embed/AnWBlBvdK0w