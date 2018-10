Čínsky prezident otvoril rekordne dlhý most na juhu krajiny

Pôvodný termín otvorenia mosta bol stanovený na rok 2016.

23. okt 2018 o 6:58 ČTK

"Oficiálne otváram most Hongkong-Ču-chaj-Macao," povedal prezident v krátkom prejave.(Zdroj: TASR/AP)

PEKING. Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok oficiálne otvoril 55 kilometrov dlhý most spájajúci čínske územia Hongkong, Macao a mesto Ču-chaj v pevninskej Číne.

Ide o najdlhšiu mostnú konštrukciu na svete vedúcu cez more.

Oznámila to agentúra Nová Čína. Vďaka mostu sa skráti doba cesty medzi tromi mestami z troch hodín na pol hodinu.

Stavba mosta začala pred deviatimi rokmi a vyšla na 20 miliárd dolárov. Pre bežnú dopravu začne most fungovať v stredu.

"Oficiálne otváram most Hongkong-Ču-chaj-Macao," povedal prezident v krátkom prejave.

Pôvodný termín otvorenia mosta bol stanovený na rok 2016, stavbu ale zbrzdilo skúmanie vplyvu projektu na životné prostredie, vyšetrovanie korupcie aj prekročeniu rozpočtu.

Počas jeho budovania navyše prišlo o život sedem robotníkov a ďalších 275 bolo zranených.

Väčšina úmrtí bola spojená s pádom z veľkej výšky.

Most je kľúčovým prvkom plánu Pekingu pre tesnejšie prepojenie 11 miest delty Perlovej rieky, ktorá pokrýva 56-tisíc kilometrov štvorcových a je domovom 68 miliónov ľudí.

Súčasťou mosta sú dve šesťprúdovej cesty a tunel dlhý 6,7 kilometra, ktorý bol vyhĺbený, aby neboli projektom narušené frekventovanej lodné trasy v oblasti. Tunel vedie medzi dvoma umelo vytvorenými ostrovmi.

Most bol projektovaný tak, aby odolal zemetraseniu so silou až do výšky osem stupňov, supertajfúnu či nárazu veľkej nákladnej lode. Na stavbu sa spotrebovalo cez 400-tisíc ton ocele.