V Sorosovej rezidencii v New Yorku našli výbušninu

Prípad rieši FBI.

23. okt 2018 o 6:34 ČTK

NEW YORK. Americká polícia v pondelok našla výbušninu v poštovej schránke rezidencie miliardára Georgea Sorosa v štáte New York.

Oznámil to na svojom webe denník The New York Times.

Privolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v čase nálezu doma nebol.

Prípadom sa zaoberá Federálny úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Filantrop a politický aktivista Soros financuje miliardovými sumami projekty na podporu demokracie a ľudských práv po celom svete.

Je častým terčom tvrdej kritiky konzervatívnych skupín a na jeho adresu zaznievajú vyhrážky amerických antisemitov.

V Maďarsku, odkiaľ Soros pochádza, sa pre vládu premiéra Viktora Orbána stal nežiadúcou osobou.

Jeho nadácia Open Society Foundation (OSF) musela nedávno vypratať svoje budapeštianske kancelárie a premiestniť sa do Berlína.