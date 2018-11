Úprimný sprievodca: Centrum Prahy? Najhnusnejšie miesto v Česku

JANEK RUBEŠ ako filmár natáčal sériu dokumentov o pochybných praktikách pražských taxikárov či zmenární. V posledných rokoch sa venuje videám na Seznam TV, kde zahraničným turistom odporúča, ako sa vyhnúť najhorším turistickým pasciam. V rozhovore takisto opisuje, ako turizmus zmenil českú metropolu a odporúča miesta, kam turisti veľmi nechodia, ale mali by.

Mnohí miestni hovoria, že pre množstvo turistov sa už ani nedá chodiť do centra. Vy natáčate videá práve o centre mesta, vnímate to tak aj vy?

"Pražania ako keby odovzdali centrum turistom a nechodia tam, to je podľa mňa veľká škoda. Pražania mali viac bojovať, aby sa ho nevzdali. Myslím, že teraz je mesto už úplne odovzdané.

Pražania síce hovoria, že nemali inú možnosť, lebo sa zvýšilo nájomné v centre, zrušili im reštaurácie, ale napríklad ja stále chodievam do historického centra. Zároveň si však myslím, že ak by sa niekto do centra vrátil po 30 rokoch, už by ho nespoznal."

V čom?

"Je to najhnusnejšie miesto v našej krajine. Nie je nič horšie ako davy turistov, na nich previazané reštaurácie, obchody s gýčovými suvenírmi, vietnamské minimarkety.