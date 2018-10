Najkrvavejšie voľby na svete ukážu, či sa vôbec oplatí bojovať o Afganistan

Pri voľbách zomreli desiatky ľudí.

22. okt 2018 o 13:38 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Dvadsaťšesťročná Marjam Samá má dobre rozbehnutú kariéru. Pracovala ako novinárka, teraz je moderátorkou v najväčšej súkromnej afganskej televízii Tolo TV.

A teraz sa rozhodla kandidovať do parlamentu a zabojovať o jeho z 33 miest rezervovaných pre hlavné mesto Kábul.

„Túto zodpovednosť musíme na seba zobrať všetci,“povedala CNN pred hlasovaním, ktoré sa konalo v sobotu a v nedeľu.

„Každý sa musí ľudí okolo seba spýtať: Prečo tu máme toľko nerovnosti a akú mám ja úlohu pri zmene spoločnosti?“

Podobne ako mnoho ďalších mladých ľudí, ktorí dospeli po roku 2001 počas vojny proti militantom z Talibanu, tvrdí, že súčasný parlament ich nezastupuje a namiesto snahy o riešenie afganských problémov v ňom prebieha len súboj „mafiánskych sietí“.

V súčasnom Afganistane je hrdinstvom už i to, keď sa niekto zúčastnil na voľbách. Taliban sa vyhrážal, že bude proti nim útočiť, len počas víkendu sa odohralo niekoľko útokov so 78 obeťami. Afganské parlamentné voľby sa tak dajú označiť za najnebezpečnejšie na svete.

Afganistan a milióny jeho hrdinov

Krvavé útoky sprevádzali aj samotnú kampaň, v posledných mesiacoch nebolo nič výnimočné, ak za deň zomrelo aj sto ľudí.

Militanti zabili desiatich kandidátov, deň pred voľbami aj šéfa polície v provincii Kandahár, kde voľby radšej posunuli.

Afganistan Do roka 2001 vládlo v krajine militanté hnutie Taliban .

. V tom roku ho zvrhli Američania a jednotky NATO, lebo islamisti v krajine ukrývali šéfa al-Káidy Usámu bin Ládina .

. Vojna s Talibanom pokračuje dodnes.

Koalícia ukončila väčšinu operácií v roku 2014, odvtedy za bezpečnosť ručia afganské jednotky.

Voliť napriek tomu prišli asi štyri milióny z 8,8 oprávnených voličov. Vo viacerých regiónoch sa pritom z obáv o bezpečnosť volebné miestnosti ani neotvorili.

„Prišiel by som, aj keby na mesto padali guľky, to všetko len preto, aby sme mali poriadny parlament,“povedal pre New York Times Zamir Ahmad Chaksár z Džalalabádu, kde sa v posledných týždňoch zažil niekoľko útokov.

Kým pred rokom 2001 vládol Taliban, ženy boli absolútne podriadené mužom, nemohli ani študovať.

Teraz boli medzi 2500 kandidátmi 400 žien, ktoré sa uchádzali o 250 miest v dolnej komore afganského parlamentu.

Ženy boli hojne zastúpené aj medzi voličmi. „Ďakujem týmto ženám a ich rodinám,“ povedal po odhlasovaní prezident Ašraf Ghání. „Ich účasť je historickým úspechom pre afganskú demokraciu.“

Taliban sa nemá kam ponáhľať