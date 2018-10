Skupina opíc v Indii ukameňovala na smrť starca

Miestni obyvatelia sa opakovane sťažujú na agresívne opice v danej oblasti.

22. okt 2018 o 11:40 TASR

NAÍ DILLÍ. Starší muž zomrel v Indii po tom, ako mu skupina opíc spôsobila smrteľné zranenia tým, že po ňom hádzala zo stromu tehly.

Bizarný incident sa odohral vo štvrtok v meste Tikri v štáte Uttarpradéš, keď 72-ročný muž zbieral suché drevo, informovala v nedeľu spravodajská stanica Sky News.

Podľa polície opice spustili útok tehlami, ktoré získali z neďalekej rozpadávajúcej sa budovy. Muž utrpel zranenia hlavy a hrudníka, ktorým v nemocnici podľahol.

Nešťastníka zasiahlo vyše 20 tehál. Rodina usmrteného muža podala na polícii oficiálnu sťažnosť; ako budú úrady prípad riešiť, však nebolo celkom jasné.

Miestni obyvatelia sa opakovane sťažujú na agresívne opice v danej oblasti, no tieto zvieratá sú chráneným druhom, napísal denník The Times of India.

Smrteľné útoky opíc na človeka sú v Indii čoraz častejším javom. Vedci tvrdia, že zvyčajne ide o makaky rézus. Či tento druh napadol aj muža v Tikri, nie je potvrdené.

V marci sa objavili správy, že v dedine ležiacej v indickom štáte Urísa sa opica dostala do domu a uniesla z neho dieťa, ktoré sa neskôr našlo v studni mŕtve.