Poliaci hlasujú v prvom kole obecných volieb

Komunálne voľby sú prvými z radu kľúčových volieb, ktoré Poľsko čakajú v priebehu roka a pol.

21. okt 2018 o 18:02 SITA

VARŠAVA. V Poľsku sa v nedeľu koná prvé kolo komunálnych volieb, v ktorom občania rozhodujú o starostoch miest a obcí a členoch ich zastupiteľstiev.

Ide o prvý súboj "naostro" o voliča medzi koalíciou a opozíciou po dlhšom čase, pričom oba tábory dúfajú, že si svoje pozície posilnia.

Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) je tradične silnejšia na vidieku a v menších mestách, zatiaľ čo opozičná Občianska platforma (PO) zvykne vyhrávať vo veľkých mestách vrátane Varšavy, Krakova či Vroclavi a ak by niektoré z týchto miest stratila, bolo by to pre ňu nepríjemné prekvapenie.



V mestách a obciach, kde žiadny z kandidátov nezíska v nedeľňajšom prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa rozhodne v druhom kole, ktoré sa uskutoční 4. novembra.



Konečné oficiálne výsledky nedeľňajšieho prvého kola komunálnych volieb by mali byť k dispozícii až v utorok k večeru alebo až v stredu.



V máji 2019 budú nasledovať voľby do Európskeho parlamentu, koncom roku 2019 parlamentné voľby a na jar 2020 prezidentské voľby.