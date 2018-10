Zabitý saudský novinár bojoval proti trollom plateným z Rijádu

Džamál Chášukdží financoval armádu dobrovoľníkov na boj s demagógiou Rijádu.

20. okt 2018 o 22:02 ČTK

NEW YORK. Zabitý saudský novinár Džamál Chášukdží sa snažil bojovať s twitterovou kampaňou Rijádu, ktorú kráľovský dvor s pomocou farmy trollov v hlavnom meste rozpútal proti exilovým kritikom.

Napísal to v sobotu denník The New York Times.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bojoval s dezinformáciami

Chášukdží podľa denníka v zahraničí financoval armádu dobrovoľníkov na boj s demagógiou Rijádu a zahájenie tohto boja oznámil jedenásť dní pred smrťou.

Prečítajte si tiež: Štát zabil novinára, princ sa viac bojí o imidž

Vo farme trollov, ktorá má informáciami rozosielanými do sociálnych sietí umlčať kritikov režimu, pracujú stovky ľudí, napísal americký denník.

Farma zamestnáva aj bývalého saudského zamestnanca firmy Twitter, ktorého západné tajné služby podozrievajú zo sledovania vybraných účtov na sociálnej sieti s cieľom podporiť kampaň saudského vedenia.

Sieť twitter, na ktorej sa boj hlavne odohráva, je v Saudskej Arábii mimoriadne populárna od "arabskej jari" v roku 2010.

Veľa Saudov si vtedy sľubovalo, že sa stane platformou pre slobodné šírenie názorov.

Rijád sa snaží potlačiť kritiku

Púštne kráľovstvo sa naopak stalo príkladom, ako autoritárske vlády môžu sociálnymi sieťami manipulovať, aby potlačili kritické hlasy a šírili vlastné verzie reality, napísal The New York Times.

Prečítajte si tiež: Arabský svet umlčiava médiá. Prečítajte si posledný text zavraždeného novinára

Zamestnanci farmy trollov sa sústredia na diskusie o citlivých témach, akými sú napríklad vojna v Jemene alebo práva žien.

Zostavujú zoznamy kritikov, ktoré potom posúvajú "odborníkom na sociálne médiá", ktorí osoby zo zoznamu zastrašujú a vyhrážajú sa im, napísal denník s odvolaním sa na osoby oboznámené s kampaňou.

Trollovia rovnako operujú s pornografickými obrázkami, aby odviedli pozornosť od nežiadúcich politických diskusií.

Kampaň na sociálnej sieti twitter podľa denníka riadi poradca saudskoarabského kráľovského dvora Saúd Kahtání, ktorý bol po oznámení smrti Chášukdžího zbavený funkcie.