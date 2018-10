V Hongkongu ukázali najdlhší most na svete

Dopravu z pôvodných troch hodín skráti na 30 minút.

19. okt 2018 o 17:10 tasr, sme.sk

Most z Hongkongu do mesta Ču-chaj(Zdroj: TASR/AP)

Počas mediálneho dňa predstavili najdlhší most na svete z Hongkongu do mesta Ču-chaj. Most, ktorý spája Hongkong a Macao oficiálne otvoria 23. októbra 2018.

Dve šesťprúdové diaľnice skrátia dopravu z pôvodných troch hodín na 30 minút.