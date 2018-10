My s brexitom problémy robiť nebudeme, odkazuje malé britské územie

Gibraltár patrí Britom od roku 1713.

19. okt 2018 o 19:33 Matúš Krčmárik

MADRID, BRATISLAVA. Jedna britská premiérka už neváhala poslať armádu cez polovicu sveta, aby ochránila slobodu malej skupiny britských občanov pred španielsky hovoriacou krajinou, pripomenul ešte pred rokom a pol bývalý šéf britských konzervatívcov Michael Howard.

Na začiatku rokovaní o brexite sa zdalo, že Gibraltár by mohol byť jedným zo zásadných problémov budúcich vzťahov.

No k tomu, aby výbežok Európy, kde sa sa Stredozemné more vlieva do Atlantického oceánu, prirovnal k Falklandom, ktoré v 80. rokoch Briti ubránili silou, sa okrem Howarda neodhodlal nikto.

Teraz sa zdá, že Gibraltár by problémom v rokovaniach nemusel byť vôbec.

Napriek obavám sa španielska vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza nesnaží európsku podporu v rokovaniach využiť na to, aby získala vplyv nad britským územím.

Ak treba podpis zajtra, sme pripravení

„Uzavrel sme už protokol o Gibraltári, ktorý bude súčasťou zmluvy o odchode Veľkej Británie z Európskej únie,“ povedal Sánchez na tohtotýždňovom summite európskych lídrov v Bruseli.