Sýrsky útočník z Kolína nad Rýnom mal byť vyhostený do Česka

Mohammad Abo R. leží v kóme so strelným zranením hlavy.

18. okt 2018 o 22:22 TASR

KOLÍN NAD RÝNOM. Päťdesiatpäťročný Sýrčan, ktorý stál v pondelok za pokusom o podpaľačský útok na prevádzku svetoznámej siete rýchleho občerstvenia a za rukojemníckou drámou v neďalekej lekárni na Hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom, mal byť už dávno vyhostený z Nemecka do ČR.

O azyl žiadal v Česku

Mohammad Abo R., ako informovali vo štvrtok zhodne internetové vydania denníka Kölner Stadt-Anzeiger a spravodajského týždenníka Focus s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje, prišiel začiatkom roka 2015 zo Sýrie do Českej republiky, kde sa registroval ako žiadateľ o azyl.

Potom však 2. marca 2015 pokračoval v ceste ďalej do spolkovej republiky.

Keďže predtým požiadal o azyl v susednej ČR, so žiadosťou na Spolkovou úrade pre migráciu a utečencov (BAMF), ktorú podal po dvoch týždňoch, neuspel a v zmysle platnej dublinskej úpravy mal byť vrátený do Česka, avšak BAMF to v stanovenej lehote neurobil.

Manželka sa do Nemecka nedostala

Preto Sýrčanov pobyt museli nemecké úrady akceptovať a muž dostal povolenie na legálny pobyt do roku 2021, pričom od júla 2015 žil v Kolíne nad Rýnom.

Vstup jeho manželky do Nemecka však tamojšie úrady zamietli, pretože nebolo garantované pokrytie nákladov na jej ubytovanie a stravu.

Leží v kóme so strelným zranením hlavy

Útočníkovi príslušníci policajného útvaru osobitného určenia spôsobili pri pondelkovom zásahu viacero vážnych strelných zranení, keď ho zasiahli nielen do brušnej oblasti, ako to bolo známe doteraz, ale aj do hlavy, informovali tamojšie médiá vo štvrtok.

Je preto veľmi otázne, aké následky zranenia u muža, ktorý leží v kóme, aj keď mimo ohrozenia života, zanechajú a či a kedy bude môcť odpovedať na otázky vyšetrovateľov.

Nemecká Spolková prokuratúra, ktorá prípad od utorka vyšetruje, nevylučuje teroristický motív činu a stíha Sýrčana pre dôvodné podozrenie z trestného činu dvojnásobného pokusu o vraždu a nebezpečného ublíženia na zdraví.

Predmetom zisťovania je teraz v Kolíne nad Rýnom spôsob života útočníka, jeho prípadná radikalizácia a okolnosti, ktoré predchádzali pondelkovej akcii, pri ktorej sa podľa výpovedí svedkov hlásil k Islamskému štátu (IS).

Neoficiálne mediálne informácie nevylučovali ani možnú spojitosť s pred mesiacmi zmareným teroristickým útokom s využitím ricínu v spolkovej republike.