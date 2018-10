Nemeckí vojaci zostanú v akcii proti Islamskému štátu o rok dlhšie

Nemecký armádny kontingent umiestnený v Iraku a v Jordánsku zostáva na úrovni 800 vojakov.

18. okt 2018 o 19:12 TASR

BERLÍN. Nemecký Spolkový snem (Bundestag) schválil vo štvrtok v Berlíne predĺženie mandátu nemeckých vojakov podieľajúcich sa na ťažení medzinárodného spoločenstva proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorého súčasťou je výcvik príslušníkov irackých ozbrojených síl, o jeden rok.

Informáciu priniesla tlačová agentúra DPA.

Podľa rovnakého zdroja by sa však poskytnutie bojových lietadiel typu Tornado na monitorovacie lety v Sýrii a v Iraku, ale aj nemecká participácia na doplňovaní pohonných hmôt strojov medzinárodnej koalície proti IS vo vzduchu mala ukončiť do 31. októbra 2019.

Na hornej hranici početného stavu nemeckého armádneho kontingentu, ktorý je v súčasnosti umiestnený v Iraku a v Jordánsku, sa nič nezmení, zostáva na úrovni 800 vojakov.