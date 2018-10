Zdražie benzín štvornásobne? Saudi môžu svet po vražde vydierať

Saudský princ zachránil pred bankrotom aj Trumpa.

18. okt 2018 o 18:42 Lukáš Onderčanin

RIJÁD, BRATISLAVA. Trvalo to len pár minút po tom, ako prominentný novinár a kritik saudskoarabského režimu Džamál Chášukdží vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.

Skupina mužov ho schmatla, začali ho biť a mučiť. „Ak chceš prežiť, keď sa vrátiš do Arábie, sklapni," povedal mu jeden z agentov. Chášukdžímu však už o chvíľu najskôr odrezali prsty, potom hlavu aj končatiny.

Tureckí vyšetrovatelia zatiaľ nevysvetlili, ako získali nahrávku z mučenia a zabitia kritického novinára, na ktorej tieto vety odzneli.

Uniknuté nahrávky však aj podľa amerických úradov napovedajú, že Chášukdží živý z konzulátu nikdy neodišiel.

Otázky k prípadu pridáva aj záhadná nehoda jedného z podozrivých. Mašál Saád al-Bústání, 31-ročný plukovník saudskoarabského letectva, zahynul vo štvrtok pri autohavárii v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád.

Napriek množiacim sa dôkazom sa zatiaľ najmä Spojené štáty stavajú k Saudskej Arábii veľmi opatrne. Ubrali aj z tvrdení o sankciách. Saudský režim má totiž v rukách silné karty – nielen intenzívny lobing vo Washingtone, ale najmä kontrolu nad celosvetovými cenami ropy.

Hlavné mesto ropy

Keď sa do médií dostali prvé informácie o možnej vražde novinára, reagoval na ne aj americký prezident Donald Trump: „Nepáči sa mi to, nie je to dobré," povedal podľa denníka New York Times, no vzápätí dodal, že vzťahy so Saudskou Arábiou sú „excelentné".

Niektorí členovia Kongresu hovorili aj o možných sankciách proti Saudskej Arábii. Trump však stále čaká na viac dôkazov a pripomína, že arabskej krajine sa neotočí chrbtom.

Potrestať Saudskú Arábiu za vraždu novinára sankciami však vôbec nemusí byť také ľahké. Viacerí saudskoarabskí lídri sa už vyjadrili, že akýkoľvek trest sa svetu mnohonásobne vráti.