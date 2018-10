Putin: Rusko použije jadrové zbrane len v odvete za raketový útok

Ruská vojenská doktrína podľa Vladimira Putina neráta s preventívnym jadrovým útokom.

18. okt 2018 o 16:39 SITA

MOSKVA. Rusko siahne k použitiu jadrových zbraní len v odvete za raketový útok na svoje územie.

Vo štvrtok to na bezpečnostnej konferencii v Moskve vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Rusko by podľa Putina použilo jadrové zbrane len vtedy, keď by ruské systémy včasného varovania spozorovali rakety blížiace sa k jeho územiu.

"Agresor by mal vedieť, že odveta je neodvratná," vyhlásil ruský prezident. "Ak spozorujeme blížiaci sa útok na územie Ruska, siahneme k odvete," dodal.



Putin si uvedomuje, že to bude znamenať celosvetovú katastrofu, no Rusi podľa neho nebudú "tými, ktorí to začali".

"Boli by sme obeťami agresie a išli by sme do neba ako martýri," zatiaľ čo tí, ktorí ako prví zaútočili na Rusko, "by len zomreli a nemali by ani čas sa kajať," vyhlásil Putin.