Útok na českých vojakov v Afganistane pravdepodobne nebol pomstou

Zranenia pri útoku utrpelo päť vojakov.

18. okt 2018 o 12:36 TASR

PRAHA. Útok na českú hliadku, pri ktorom utrpelo v stredu v Afganistane zranenia päť vojakov, pravdepodobne nebol odplatou za to, že českí výsadkári zabili jedného zo strojcov samovražedného bombového útoku.

V auguste pri ňom neďaleko základne Bagram zahynuli traja príslušníci českých ozbrojených síl. Pre server Novinky.cz to vo štvrtok uviedol nemenovaný zdroj.

Ďalší útok na českých vojakov

Podľa Generálneho štábu ozbrojených síl Českej republiky pri stredajšom útoku explodovala výbušnina uložená v aute, ktorá bola odpálená, keď bolo v blízkosti vozidlo hliadky.

Následkom výbuchu sa obrnené vozidlo MRAP prevrátilo a bolo zranených päť českých vojakov, z toho jeden vážne.

"Takmer stopercentne by som vylúčil, že to bola odplata, je to vysoko nepravdepodobné. Bol to klasický útok na hliadku," uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

"Tí naši chlapci tam jazdia vo veľkých autách a je poznať, že sú to naši. Afganci poznajú uniformy, vedia, či idú Česi alebo Američania. Ale nemyslím si, že by to bolo také jednoduché: Vy ste nám zabili vojakov, my sme vám zabili vojakov. Príde mi čudné, že by to takto bolo skoordinované," dodal zdroj.

Vojaci zabili jedného zo strojov útoku

České špeciálne jednotky zabili podľa denníka Lidové noviny pred niekoľkými týždňami jedného zo strojcov augustového útoku, pri ktorom zahynuli traja českí vojaci.

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček na Twitteri uviedol, že vojaci zranení pri stredajšom útoku nie sú v ohrození života.

"Traja z nich už boli z nemocnice prepustení. Ťažko zranený vojak je po operácii v stabilizovanom stave. Vďaka ich obetavej práci žijeme doma v bezpečí," napísal Petříček.

Podľa spravodajského servera iDNES.cz ťažko zraneného vojaka čaká ďalšia operácia. Má problémy so slezinou a jedným stavcom, pre ktorý nemôže dočasne pohybovať končatinami.