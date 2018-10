V Japonsku nečakane rozkvitli sakury, môžu byť za tým tajfúny

Stromy, ktoré rozkvitli na jeseň, na jar už nerozkvitnú.

18. okt 2018 o 10:49 ČTK

TOKIO. Japonské sakury, ktoré každú jar prilákajú do krajiny tisíce turistov, tento rok nečakane rozkvitli na jeseň.

Podľa meteorológov vzácny fenomén mohli zapríčiniť tajfúny, ktoré krajinu tento rok zasiahli, napísal vo štvrtok spravodajský server BBC News.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Meteorologický web Weathernews zaznamenal viac ako tristo hlásení o rozkvitnutých stromoch.

Prečítajte si tiež: Sú symbolom jari. Sakury rozkvitli od Japonska po Nemecko

„Už sa to stalo aj skôr, ale nepamätám si, že by som to niekedy videl v takejto miere,“ povedal odborník Hirojuki Wada.

Podľa neho listy sakúr obvykle vylučujú látku, ktorá bráni tomu, aby znova rozkvitli.

Séria tajfúnov, ktorá krajinu tento rok zasiahla, ale zapríčinila, že stromy o listy prišli. K vzácnemu úkazu okrem iného prispeli aj vysoké teploty.

Stromy, ktoré rozkvitli na jeseň, na jar už nerozkvitnú. Podľa expertov to však jarnú sezónu kvitnúcich sakúr neovplyvní.

Japonsko tento rok zasiahlo niekoľko tropických búrok, vrátane tajfúnu Jebi, ktorý bol najsilnejšou búrkou, ktorá krajinu postihla za posledné polstoročie.

O život pri ňom prišlo jedenásť ľudí a ďalších zhruba 470 utrpelo zranenia.