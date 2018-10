Banksy ukázal, ako naplánoval skartovanie svojho diela po dražbe

Skartované dielo si majiteľka ponechala a zaplatila pôvodnú cenu.

18. okt 2018 o 10:05 ČTK, Simona Kováčiková

video //www.youtube.com/embed/vxkwRNIZgdY

LONDÝN. Jeden z najoriginálnejších umelcov súčasnosti, Banksy, zverejnil video, na ktorom ukazuje, ako do obrazu umiestnil skartovaciu mriežku. Umelec sám postavil mechanizmus vo vnútri rámu.

Píše o tom na svojom webe The Guardian.

Vo videu vidieť moment v aukčnej miestnosti, počas ktorého došlo k čiastočnému zničenie diela. Na záver videozáznamu dodáva: "Na skúškach to zakaždým fungovalo ...", a ukazuje, že kus prechádza celou cestou skartovacieho stroja.

Banksy prekvapil účastníkov aukcie v londýnskej galérii Sotheby's - predovšetkým kupca svojho diela - nevídaným kúskom.

Prečítajte si tiež: Banksy prešiel skartovačkou. Rozrezané dielo môže mať teraz dvojnásobnú hodnotu

Graffiti s názvom With Red Balloon (Dievča s červeným balónom) vydražené za viac ako milión libier sa vzápätí po poslednom údere aukčného kladivka samo zničilo.

Firma Pest Control, ktorá Banksyho zastupuje, už zmenila názov diela. Z Dievčaťa s červeným balónom sa stal obraz s názovm Láska je v koši (Love is in the Bin).

Žena z Európy, ktorá nechcela byť zverejnená, si skartované dielo ponechala a zaplatila pôvodnú cenu. "Na začiatku som bola šokovaná, ale som si uvedomila, že skončím s vlastným kusom histórie," informovala spokojná majiteľka.