Džihádisti plánovali v Nemecku veľký teroristický útok

Terčom útoku mohol byť hudobný festival.

17. okt 2018 o 21:15 TASR

HAMBURG. Nemeckí džihádisti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) pripravovali podľa slov jedného z nich veľké krviprelievanie v spolkovej republike.

Jedným z potenciálnych dejísk útoku mal byť podľa internetového vydania denníka Bild nemenovaný hudobný festival.

Plánovali veľký útok

O pláne, ktorý napokon stroskotal a o ktorého existencii potvrdila v stredu poznatky aj nemecká Spolková prokuratúra, hovoril s reportérmi nemeckých médií jeden z priamych aktérov prípravy tejto teroristickej akcie.

Oguz G. (39), ktorý pochádza z Hildesheimu a ktorého poznatky by mohli predstavovať dôležité svedectvo aj v prebiehajúcom procese s vedúcou osobnosťou nemeckej islamistickej scény, jeho niekdajším blízkym spolupracovníkom Ahmadom A. (abú Waláom) na Vrchnom krajinskom súde v Celle, sa s reportérmi po ich ročnom úsilí stretol v kurdskom väzenskom zariadení na severe Sýrie.

Vlani v októbri sa totiž vzdal kurským bojovníkom počas bojov o baštu islamistov, mesto Rakka, a teraz dúfa, že sa čo najskôr bude môcť vrátiť do Nemecka.

Muž, ktorý opustil Nemecko v roku 2015 a bojoval v radoch IS najskôr v Iraku, aby sa neskôr presídlil s manželkou do sýrskej Rakky, poskytol spoločne s ňou - konvertitkou Marciou M. - útočisko džihádistom, ktorí pripravovali veľký teroristický útok na nemeckom území.

Keď sa podľa vlastných slov dozvedel o pláne, usiloval sa opäť dostať z tejto záležitosti.

Podľa nemeckých bezpečnostných zložiek zosilneli v IS v roku 2016 tendencie silnejšie sa zamerať na Nemecko a po menších útokoch spáchať v spolkovej republike veľkú teroristickú akciu po predchádzajúcich v Paríži a v Bruseli.

Plán islamistom nevyšiel

Práve v tom čase sa jeden z "bratov" obrátil na Oguza G. s úvahami o "špeciálnej misii", pre ktorú je vyvolený.

Mal by začať v Nemecku s hľadaním žien, ktoré by boli pripravené vydať sa za džihádistov a poskytnúť im útočisko.

Marcia M., ktorú manžel medzičasom informoval o plánoch, sa kontaktovala so ženami zo severonemeckej salafistickej scény.

Čo však manželka Oguza G. netušila, jej oslovená "sestra" z Nemecka bola zdrojom informácií Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), čo je šťastím pre tamojšie bezpečnostné zložky.

Generálny prokurátor Peter Frank mohol potvrdiť, že na základe spolupráce nemeckých bezpečnostných zložiek bola situácia pre zodpovedných prehľadná a dalo sa presne predpokladať, čo vlastne IS chystá.

Po počiatočnej komunikácii z obdobia november 2016-január 2017, ktorá postupne ustávala a napokon stratila na príťažlivosti, došlo k oživeniu kauzy pred vyše rokom.

Kurdi vtedy zajali pri bojoch o Rakku nemecký manželský pár Oguza G. a Marciu M., ktorí vypovedali najskôr pred kurdskými vyšetrovateľmi, neskôr aj pred agentmi Spolkovej spravodajskej služby (BND), pričom sa nielen priznali, ale vymenovali aj dôležité skutočnosti.

Plán teroristov

Z doteraz známych poznatkov vyšetrovateľov, ktorí postupne skladajú akýsi puzzle, plán teroristov predpokladal účasť troch tímov cestujúcich do spolkovej republiky na operácii.

Tie mali dostať konkrétne pokyny, ako majú postupovať, vrátane zmeny zovňajšku s využitím vlasových transplantátov a cestou konzumácie potravinových doplnkov, aby na seba neupozornili.

Tieto fakty a opis by sa mohli týkať dvoch islamistov nemeckého pôvodu zadržaných v Turecku.

Ďalšia dvojčlenná skupina, do ktorej mal zrejme patriť takisto z Hildesheimu pochádzajúci Dominik W. známy pod menom abú Káka, sa mala v záujme neodhalenia údajne tetovať.

Všetkých nechytili

Zatiaľ nie je jasné, kto mal tvoriť tretiu skupinu, avšak z poznatkov uväznených manželov a ďalšieho svedka je zrejmé, že veľký teroristický útok plánoval muž s menom abú Musab al-Almání, teda "Nemec".

Ten podľa vyšetrovateľov však v skutočnosti nebol Nemcom, ale švajčiarskym občanom Thomasom C., ktorý až do vycestovania v roku 2013 žil vo Frankfurte nad Mohanom.

Tento človek by podľa zatiaľ nepotvrdených informácií mal byť už po smrti, avšak aj keď by to mala byť pravda, nie je isté, či niektorí ďalší aktéri nepokračujú v prípravách operácie. Vyšetrovanie preto pokračuje.

Na Oguza G. a Marciu M. medzičasom vydali zatykače, manželia tak čakajú na deportáciu do vlasti.