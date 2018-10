Predseda francúzskej ľavicovej strany kričal na policajta, čelí za to žalobe

Polícia vykonávala v sídle politikovej strany raziu.

17. okt 2018 o 16:59 SITA

PARÍŽ. Predseda francúzskej ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon v utorok ostro slovne a čiastočne i fyzicky zaútočil na jedného z predstaviteľov polície, ktorí vykonávali v sídle jeho strany raziu v súvislosti s vyšetrovaním údajných finančných nezrovnalostí.

"V koho mene mi bránite vstúpiť do sídla mojej strany? Choďte preč a plňte si povinnosti predstaviteľa polície tejto republiky! Ja som republika! Som poslanec!" kričal Mélenchon na policajta v civile, pričom hlavu mal výhražne v tesnej vzdialenosti od tváre policajta a hrozilo, že vypukne fyzická konfrontácia.

video //www.youtube.com/embed/gi66DCVu5JA

"Nehanbíte sa? Ste polícia tejto republiky, alebo gangstri? Viete, s kým sa rozprávate? Viete, kto ja som? Spoznávate ma?" kričal ďalej Mélenchon na policajta.

Následne svojím straníckym kolegom nariadil, aby do straníckej centrály vnikli násilím.

"Vypáčte dvere, súdruhovia!" skríkol, načo viacero členov strany začalo lomcovať so zamknutými dverami. Situáciu upokojilo až to, keď ďalší členovia strany prišli s informáciou, že vedľajší vchod do straníckej centrály je otvorený.



Razia polície v centrále Nepoddajného Francúzska súvisí s vyšetrovaním údajných finančných nezrovnalostí, ktorých sa strana mala dopustiť počas minuloročnej prezidentskej kampane, v ktorej kandidoval aj Mélenchon, a tiež v súvislosti s údajnými podvodmi pri vyplácaní odmien pre asistentov europoslancov za túto stranu.