Južná Kórea zamietla udeliť Jemenčanom štatút utečenca

Ministerstvo povolilo ročný humanitárny pobyt 339 Jemenčanom.

17. okt 2018 o 12:42 TASR

SOUL. Južná Kórea odmietla v stredu udeliť štatút utečenca takmer 400 uchádzačom o azyl z vojnou sužovaného Jemenu.

Stalo sa tak až celé mesiace po ich príchode na ostrov Čedžu, ktorý vyvolal nevôľu voči migrantom.

Soulské ministerstvo spravodlivosti povolilo ročný humanitárny pobyt 339 Jemenčanom, ktorí požiadali o azyl. Odôvodnilo to tým, že ich bezpečnosť a sloboda by boli v ohrození, ak by museli odísť.

Ministerstvo odmietlo povoliť takýto pobyt 34 ďalším Jemenčanom, ale môžu sa odvolať. Rozhodnutia v prípade 85 žiadateľov odložili.

Agentúra AP pripomína, že iba malej časti žiadateľov udelia štatút utečenca v Južnej Kórei, ktorej kultúra si veľmi cení hodnoty etnickej homogénnosti.