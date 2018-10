Českým ministrom zahraničných vecí sa stal Tomáš Petříček

Doteraz pôsobil vo funkcii námestníka ministerstva.

16. okt 2018 o 19:54 SITA

PRAHA/BRATISLAVA. Česká republika má od utorka nového ministra zahraničných vecí.

Stal sa ním Tomáš Petříček, 37-ročný nominant vládnej Českej strany sociálno demokratickej (ČSSD), ktorý doteraz pôsobil vo funkcii námestníka ministerstva zahraničia.

Bol asistentom Pocheho

Prečítajte si tiež: Zákulisný hráč aj slniečkar. Kto je Poche, pre ktorého Babiš nemá vládu?

Predchádzajúceho nominanta ČSSD na tento post, českého europoslanca Miroslava Pocheho, odmietal prezident Miloš Zeman a neskôr aj premiér Andrej Babiš s tým, že je na ich vkus prílišným priaznivcom prijímania utečencov.

Post ministra zahraničia tak aj tri a pol mesiaca po vzniku aktuálnej Babišovej vlády dočasne zastával predseda ČSSD a minister vnútra Jan Hamáček.



"Keď budeme hovoriť rôznymi hlasmi, nikto nás nebude brať vážne," povedal v utorok na ceremónii Petříčkovho vymenovania prezident Zeman, pričom narážal práve na Pocheho názory na otázku imigrácie.

Nový šéf českej diplomacie Petříček v minulosti pôsobil, paradoxne, aj ako poslanecký asistent Pocheho v Európskom parlamente, ako však vraví, na migrantov má iný názor ako Poche.

Petříček: EÚ a NATO sú základom bezpečnosti

Petříček v utorok na prvom tlačovom brífingu po vymenovaní do úradu oznámil, že jeho prvá zahraničná cesta povedie do Nemecka, kde sa už tento piatok stretne so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom.

Nemecko považuje Petříček za hlavného partnera Českej republiky v rámci Európskej únie.

Na utorňajšom brífingu nový český minister zahraničia okrem toho zdôraznil, že chce "pracovať na českom ukotvení v EÚ a NATO, ktoré sú základom bezpečnosti krajiny".

video //www.youtube.com/embed/FHJplZwSGks