Turci našli dôkaz, že saudskoarabského novinára zabili na konzuláte

Americký senátor hádže vinu na korunného princa.

16. okt 2018 o 16:05 Matúš Krčmárik, Jakub Habas, tasr

ISTANBUL. Saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího pred dvomi týždňami zavraždili na pôde konzulátu jeho vlasti v tureckom Istanbule, uvádza zdroj agentúry AP z prostredia tureckej polície.

"Našli sme určitý dôkaz," tvrdí zdroj. Podrobnosti neuviedol.

Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Vyčítal mu spôsob, ako preberá čoraz viac moci, za krvavú vojnu v Jemene či za stíhanie disidentov.

Pred rokom odišiel do exilu, aby sa vyhol hrozbe stíhaniu.

Čo sa stalo?

Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou.

Budovu konzulátu prehľadal tím tureckých vyšetrovateľov v noci na utorok, teda dva týždne po Chášukdžího zmiznutí.

V utorok pátrali aj v rezidencii saudskoarabského konzula a prehľadali vozidlá, ktoré využíva diplomatická misia.

Saudská Arábia tvrdí, že novinár z konzulátu odišiel v poriadku, no žiadne dôkazy neukázala.

Médiá v utorok ráno písali, že krajina nakoniec prizná, že Chášukdží zomrel na pôde jej konzulátu ako následok vypočúvania, ktoré nevyšlo podľa pôvodného plánu. Podľa CNN malo byť cieľom len to, aby tajní agenti dostali novinára späť do vlasti.

Podľa denníka Washington Post však priznanie Saudskej Arábie nepríde skôr, ako sa kráľovstvo dohodne s tureckými úradmi na tom, ako bude vyšetrovanie vyzerať, píše denník Washington Post, pre ktorý Chášukdží písal, s odvolaním sa na dva diplomatické zdroje.

Saudská Arábia do pondelka blokovala aj vyšetrovanie vraždy, keď nevpustila na pôdu konzulátu tureckých policajtov.

Turci s tým nemohli nič urobiť, keďže podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch je konzulát diplomatickou pôdou a domáci štát musí rešpektovať jej nedotknuteľnosť.

Saudskoarabské zastúpenie nakoniec s príchodom tureckých vyšetrovateľov súhlasilo až v pondelok, no niekoľko dní pred tým bolo vidieť viacero ľudí s mopmi a ďalšími čistiacimi zariadeniami, ako vychádzajú z konzulátu.

Preto odborníci spochybňovali, či sa na mieste činu dá po dvoch týždňoch vôbec niečo relevantné nájsť, píše Guardian.

Pompeo v Rijáde

Do Saudskej Arábie v utorok priletel americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý sa v Rijáde stretol s kráľom Salmánom aj korunným princom Muhammádom bin Salmánom.

"Sme silní a starí spojenci, výzvam čelíme spoločne," privítal podľa BBC Pompea korunný princ, ktorý v poslednom roku de facto riadi krajinu.

Pompeo po stretnutí so Salmánom monarchovi poďakoval za "odhodlanie dôkladne a transparentne incident vyšetriť", povedal hovorkyňa americkej diplomacie Heather Nauertová.

Princ musí odísť

Americký senátor a spojenec prezidenta Trumpa Lindsey Graham medzitým v televízii Fox News vyhlásil, že podľa jeho názoru je za smrťou novinára priamo korunný princ, ktorý si vraždu objednal.

Citoval správu, podľa ktorej princ Muhammád odobril vypočúvanie alebo presun Chášukdžího do vlasti a že spravodajský dôstojník, ktorý bol princovým priateľom, novinára zavraždil.

"Princ musí odísť," vyhlásil a dodal, že do Saudskej Arábie sa nevráti, kým sa tak nestane. "Som najväčším obrancom kráľovstva, ale teraz zavedieme sankcie, ktoré pošlú Saudskú Arábiu do pekla," vyhlásil.

Trump vzťahy rušiť nechce

Samotný Trump ešte v pondelok vyhlásil, že s kráľom telefonoval a ten vinu poprel.

"Nechcem mu vstupovať do hlavy, ale mne to znelo, že by za tým mohli byť zabijaci konajúci na vlastnú päsť," poznamenal. "Kto vie? Veľmi skoro sa dostaneme k podstate, ale z jeho strany to bolo jednoznačné odmietnutie."

Americký prezident zatiaľ nechcel Saudskú Arábiu výraznejšie trestať. Krajina je kľúčovým spojencom Západu v regióne v posledných siedmich desaťročiach.

Navyše, nedávno kráľovstvo podpísali so Spojenými štátmi zmluvu o veľkých dodávkach zbraní a jej zrušenie by podľa Trumpa viedlo k tomu, že by tisíce Američanov prišli o prácu.