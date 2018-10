Sociálny demokrat zo Saska: Merkelová mala o utečencoch lepšie komunikovať

Je chyba, že politici len reagujú na krajnú pravicu, hovorí nemecký sociálny demokrat zo Saska RICHARD KANIEWSKI.

18. okt 2018 o 12:45 Lukáš Onderčanin

Čoraz viac sa hovorí o tom, že integrácia migrantov, ktorí prišli v posledných rokoch do Nemecka, zlyhala. Funguje či nefunguje?

„Z môjho pohľadu integrácia funguje, no je tu priestor na zlepšenie. V Nemecku riešime dva problémy, ktoré treba oddeliť – nielen integráciu utečencov, ale aj nárast krajnej pravice. Sú to dva kruhy, ktoré sú síce spojené, no súčasne sú to aj samostatné témy. S krajnou pravicou sme pritom mali problémy aj pred rokom 2015, takže to nie je len priamy dôsledok."

Prečo sú v Sasku, kde je podiel cudzincov nižší ako v iných regiónoch, také silné protiimigračné hlasy? Začalo tu hnutie Pegida, darí sa Alternatíve pre Nemecko...

„Mnohí ľudia v Sasku a najmä na vidieku sa doteraz nemuseli cudzincami či utečencami zaoberať. Až po deväťdesiatych rokoch museli začať riešiť otázku, ako žiť spolu s ľuďmi z iných kultúr. Boli tu nejakí cudzinci či robotníci z Turecka alebo Afriky, no bežní ľudia s nimi veľmi neprichádzali do styku. Druhý problém je, že doteraz najmä konzervatívni politici v Sasku dostatočne nebojovali proti pravicovému extrémizmu. Bývalý premiér Saska povedal, že ľudia v Sasku sú voči pravicovému extrémizmu imúnni. Ak ste takto nastavený, je ťažšie proti nemu bojovať. Pravicovým radikálom sa život v Sasku páči, pretože to tu majú veľmi jednoduché.“

“ Nie každý, kto pochoduje s Pegidou alebo volí či plánuje voliť AfD, je xenofób. Tieto skupiny sú však veľmi hlasné. „ Richard Kaniewski

Je to aj tým, že politici ignorovali integráciu cudzincov?

„Áno, roky to nikto neriešil. Mysleli si, že ak zatvoria oči, tak tento problém len tak zmizne a všetko sa vyrieši. Integrácia aj boj proti extrémizmu musia byť aktívny proces, nie pasívna vec, keď len čakáte, že sa to vyrieši samé."

Myslíte si teda, že integrácia je úspešná?

„Aktuálne je to väčší úspech ako predtým, zmenila sa totiž celá debata o integračnej politike. Prvou zmenou bola vláda Merkelovej kresťanských demokratov a sociálnych demokratov, ktorí sa snažili riešiť, ako sa zachovať voči utečencom a tiež to zahrnuli do koaličných dohôd. Boli tu tiež násilné vzbury v mestách ako Haidenau či strety medzi extrémistami a migrantmi v Bautzen. Vláda si konečne uvedomila, že sa niečo deje a že niečo s integráciou musí spraviť.“

Hnutia ako Pegida a strana AfD však podobné roztržky využili na zisk podpory. Prečo sú tam tak silní?