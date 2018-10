Organizoval miliónové protesty v Hongkongu: Aj my sme počúvali, že nás platí Západ

Čína sľúbila Hongkongu demokraciu. Klamala.

16. okt 2018 o 20:52 Matúš Krčmárik

Keď Veľká Británia v roku 1997 odovzdala moc nad Hongkongom Číne, Peking oblasti sľúbil demokraciu. Tá neprichádzala a v roku 2014 vypukli v uliciach mesta miliónové protesty vedené väčšinou študentmi a mladými ľuďmi. Jedným z lídrov tohto dáždnikového hnutia bol ARNOLD ČCHUNG.

V roku 2014 ste boli jedným z organizátorov protestov v Hongkongu. Čo ste vtedy chceli dosiahnuť?

„Hlavnou motiváciou bolo všeobecné volebné právo. Voľby lídra mesta sú totiž nedemokratické. Vyberá ho rada zložená z niekoľkých stoviek ľudí. Všeobecné volebné právo pritom Hongkongu Čína sľúbila, keď územie preberala od Veľkej Británie. Namiesto toho hovorí, že volebné právo príde o niečo neskôr, možno nabudúce

Konkrétnym spúšťačom protestov bolo rozhodnutie Číny, že voľby sa budú môcť konať, ale čínski predstavitelia vyberú troch kandidátov, z ktorých sa bude voliť. Ľudia by v tomto prípade nemohli nominovať svojho kandidáta alebo ak by ho aj nominovali, Peking ho môže jednoducho zamietnuť. To nie je demokracia.“

Hongkong je bohaté mesto, ekonomicky rastie aj Čína. Zaujímajú sa obyčajní Hongkončania o politické otázky alebo je pre nich prioritou najmä pohodlný život?

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Hongkong je založený na ekonomike, ale dáždnikové protesty ukázali, že Hongkončania sa zaujímajú o vlastné mesto, o politický systém. Milióny ľudí vtedy vyšli do ulíc. Verejnosť chce bojovať za demokraciu a demokratické hodnoty.“

Nebáli ste sa, že Peking zasiahne tvrdo ako pri protestoch na Námestí nebeského pokoja v roku 1989? Tam zomreli tisíce ľudí.

„Samozrejme, že sme sa báli. V deň, keď sa protesty rozbiehali, sme videli, ako proti nám nasadili policajtov so zbraňami. Vtedy ich ešte nepoužili. Naznačovali nám, že by sme mali odísť, lebo tie zbrane môžu použiť.

V ten deň sa ľudia báli, ale vyšli do ulíc, aj keď v hlave mali spomienky na rok 1989. Protesty boli veľmi pokojné, takže polícia si nenašla dôvod, aby zbrane použila.“

Blokovali ste ulice v obchodnej časti mesta. Vy osobne ste sa vtedy nebáli, že by ste sa mohli dostať do problémov, ktoré by ovplyvnili celý váš budúci život?

„V ten prvý deň sa báli všetci. Šírilo sa mnoho klebiet, napríklad že sa blížia tanky, ale to sa nestalo. Ľudia napriek všetkému verili, že by konečne mohli dosiahnuť skutočne demokratický systém.

Po konci hnutia nastalo stíhanie z politických dôvodov, cieľom sa stali najmä lídri hnutia. Vláda sa nesnažila zatknúť všetkých, no hlavní lídri ako Joshua Wong skončili vo väzení.“

Aj tohtoročné protesty na Slovensku organizovali mladí ľudia. Často počúvajú, že o svete ešte nič nevedia, že sami to nemôžu dokázať. Je to podobné v Hongkongu?