Saudi mali pripravovať únos princa z Nemecka späť do vlasti

Po zmiznutí novinára Džamála Chášukdžího sa objavili ďalšie závažné obvinenia voči Rijádu.

16. okt 2018 o 11:43 TASR

DÜSSELDORF. Po zmiznutí a možnom zabití saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa objavili ďalšie závažné obvinenia na adresu kráľovstva.

Predstavitelia saudskoarabského režimu sa mali pred niekoľkými týždňami pokúsiť vlákať do pasce a uniesť späť do vlasti aj v Nemecku žijúceho princa Chálida bin Farhána Saúda, informovala v utorok agentúra DPA na základe jeho vlastných vyjadrení.

Ďalšie obvinenia

"Niekoľko dní pred zmiznutím Chášukdžího hovorili s jedným mojím príbuzným v Káhire a ukázali mu šek," spresnil Chálid pre DPA.

Jeho príbuznému povedali, že princovi chcú pomôcť kvôli jeho údajným finančným problémom.

"Šek som si mal vyzdvihnúť na saudskoarabskej ambasáde v Egypte," spresnil. Zároveň vyjadril presvedčenie, že keby túto výzvu uposlúchol, zmizol by rovnako ako Chášukdží.

Novinár je stále nezvestný

Džamál Chášukdží - prispievateľ amerických novín The Washington Post a hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána - je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu svojej vlasti v Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou.

Turecké úrady sa domnievajú, že Chášukdží bol na konzuláte zavraždený.

Úrady štátnej ochrany v Düsseldorfe pre DPA potvrdili, že v dôsledku pretrvávajúceho stavu ohrozenia sú už niekoľko rokov v kontakte s princom Chálidom bin Farhánom Saúdom a jeho rodinou.

Existujú informácie, podľa ktorých sa vlani Saudská Arábia obrátila na nemecké úrady s požiadavkou, aby preskúmali možnosti vydania Farhána do vlasti. Na túto požiadavku nemecká strana neodpovedala.