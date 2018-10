Za feministickým videom vidno Kremeľ

Virálne video z metra má podozrivý zdroj.

16. okt 2018 o 14:57 Monika Bartošová

Presiahol feminizmus medze zdravého rozumu? Aj tak sa dá čítať video, ktoré do éteru pustilo Rusko. (Zdroj: In The Now)

Mladá žena kráča vo vlaku metra k vybraným mužom a z plastovej fľaše na nich leje vodu zmiešanú s bielidlom. Trestá ich za to, že sedia s naširoko rozkročenými nohami. Video je však naaranžované a obliati herci sú zaplatení.

Video, ktoré sa cez sociálne siete rozšírilo po celom svete a má už milióny pozretí, vytvorila stránka In the now – anglický kanál vo vlastníctve spoločnosti Russia Today.

Vo svojej analýze upozornil na video portál EÚ verzus dezinformácie, euvsdisinfo.eu.

Virálne video malo prezentovať údajnú skazenosť západných hodnôt, odvrátenú stránku feminizmu a trendov prichádzajúcich do Ruska, ktoré by mohli ohroziť kresťanské tradície.

Scény z videa nakrútili v petrohradskom metre a moderátorku, ktorá hovorí rusky, označujú ako "sociálnu aktivistku" Annu Dovaľukovú. Video šírené sociálnymi sieťami poburuje, no objavili sa aj názory, ktoré pravosť záberov spochybnili. Internetový časopis Bumaga v Petrohrade urobil rozhovor s jedným z mužov, ktorý sa v nahrávke objavil. Ten uviedol, že dostal peniaze, aby vystupoval ako obeť feministického útoku.

To, že video vzniklo na propagáciu Kremľa a ako útok na Západ rozoberá aj nórsky denník Aftenposten, ktorý uvádza, že autorka útoku Anna Dovaľuková na svojom profile propaguje ruské vlastenectvo, armádu či pravoslávnu cirkev. Prípad sa dostal aj do ruského parlamentu, kde nacionalisti požadovali, aby feministky zatvárali do psychiatrických liečební, informuje portál manipulatori.cz.

Negatívne správy o feminizme či hnutí MeToo sa prostredníctvom ruskej štátnej televízie šírili aj v minulosti. Televízny moderátor Dmitrij Kiselev, na ktorého Európska únia uvalila osobné sankcie, porovnával diskusie MeToo so sovietskymi represiami.

Tvrdil, že všetko môže byť iba nesprávne interpretované ako špinavé obťažovanie, vysmieval sa z prípadov sexuálnych obvinení na Západe a nazval ich „zhubným feminizmom“, ktorý sa z USA dostáva do Európy a Ruska.