Dohodli sa, že sa nedohodli. Mayová sa nemá kam pohnúť

Dohoda o brexite cez víkend nevznikla.

15. okt 2018 o 14:35 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to ako šachová partia, v ktorej britská premiérka Theresa Mayová postupne prehráva. Trvá to dlho, ale každým ťahom je na tom horšie.

Prečítajte si tiež: Mayová prišla tanečným krokom a ukázala, prečo je dohoda o brexite ďaleko

„Akýkoľvek ťah teraz urobí, bude ešte viac zatlačená do kúta,“ popísal pre Guardian situáciu premiérky v rokovaniach o brexite nemenovaný poslanec jej Konzervatívnej strany.

„Skúsila už všetko. Ak mi nič neušlo, šachovnica jej už neponúka nijaký ťah.“

Aj keď v nedeľu prestížny bruselský portál Politico s odvolaním sa na svoje zdroje hlásil, že dohoda o budúcich vzťahoch Británie a Európskej únie po marci 2019 je na svete, oficiálne zdroje túto správu veľmi rýchlo popreli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zdá sa, že situácia je presne opačná. Žiadna z možností, ktorá je v súčasnosti na stole, nevyzerá, že by mohla reálne prejsť. Už v stredu má pritom Mayová ostatným lídrom členských štátov predostrieť niečo, čo by sa malo podobať na konečnú ponuku.

Boris Johnson: Násilníkovi sa treba postaviť

Ako posledná možnosť sa koncom minulého týždňa začalo hovoriť o alternatíve, že by Veľká Británia aj po marci 2019 ostala súčasťou colnej únie s Európou a Severné Írsko by bolo dočasne súčasťou jednotného trhu.

Nemusela by tak okamžite vznikať pevná hranica medzi Írskom a Severným Írskom. Tento stav by pokračoval dovtedy, kým by rokovania medzi Britániou a Bruselom nepriniesli dlhodobé riešenie. Potom by Severné Írsko zo spoločného trhu vystúpilo.

Prečítajte si tiež: Kolabujú diaľnice aj letiská, kazí sa jedlo. Prvý deň Británie bez dohody

O tejto možnosti sa už dlhšie hovorí v Bruseli, no Briti to doteraz odmietali.

Kritikom tohto návrhu sa nepáči tá neurčitá dočasnosť. Severné Írsko by sa totiž muselo riadiť európskymi reguláciami dovtedy, kým by na tom trval Brusel.

„Raz sa dostanete do bodu, keď sa musíte postaviť tomu, ktorá vás šikanuje. Po viac ako dvoch rokoch neustáleho postrkovania od Európskej únie sa musí Veľká Británia postaviť na odpor,“ napísal v pravidelnom komentári pre Daily Telegraph Boris Johnson, zástanca tvrdého brexitu, ktorý na protest proti Mayovej plánom opustil v lete post šéfa diplomacie.

Tvrdí, že keď Európska únia požaduje zmenu ústavného usporiadania, ukazuje tým „neskryté opovrhovanie“.

Britské odchádzanie Veľká Británia si odchod z Európskej únie odhlasovala v referende v júni 2016.

Termín odchodu stanovila na 29. marec 2019.

Ešte neexistuje dohoda o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Britániou po brexite.

„Brusel nám dáva na výber len medzi rozpadom tejto krajiny alebo podriadením sa,“ napísal Johnson, jedna z najvýraznejších tvárí kampane za brexit pred referendom v roku 2016.

Podobný postoj má asi 40 konzervatívnych poslancov, ktorí už avizovali, že nebudú hlasovať za Mayovej plán.

Bez nich vláda nemá väčšinu.

Nevyhnutný odchod bez dohody?

Proti osobitnému režimu pre Severné Írsko sa stavajú aj desiati poslanci tamojších unionistov, ktorých vláda takisto potrebuje na svoje prežitie.

„Keď vidíme, ako sa k nám správa Európska únia a ako zatlačili Theresu Mayovú do kúta, nevidím žiadnu dohodu, ktorá by mohla dostať v parlamente väčšinu,“ povedal pre Belfast News Letter hovorca unionistov Sammy Wilson. „Je teda možno nevyhnutné, že skončíme bez dohody,“ uviedol a dodal, že to, čo navrhuje Únia, je podľa neho horšie ako žiadna dohoda.

Mayová sa v prípade straníckej rebélie nemôže spoľahnúť na pomoc opozičných labouristov, pretože tí si na sneme odhlasovali, že súhlasiť budú len s dohodou, ktorá Británii dáva vo vzťahu s Úniou rovnaké výhody ako členstvo v spoločnom trhu. Taká dohoda je zas neprijateľná pre konzervatívcov.

Labouristi dokonca začínajú hovoriť aj o možnosti nového referenda o brexite, ak by sa Mayovej nepodarilo dospieť k žiadnej dohode.

Chaos? Škótski nacioanalisti sa pridávajú

Do chaosu sa v posledných týždňoch začínajú zapájať aj škótski nacionalisti. Škótsko totiž v roku 2014 v referende hlasovalo za zotrvanie vo Veľkej Británii, do veľkej miery preto, aby sa eventuálne nezávislé Škótsko neocitlo mimo Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Labouristi možno presadia nové referendum. Čo sa vlastne budú pýtať?

O dva roky neskôr Škóti brexit odmietli. Teraz šéfka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová hovorí, že „nikdy nebola viac presvedčená, že Škótsko bude nezávislé, ako teraz“.

Strana podobne ako labouristi žiada, aby Británia ostala súčasťou spoločného európskeho trhu aj colnej únie. Podporuje tiež nové referendum, no s dodatkom, že ak Británia zahlasuje znovu za odchod a Škóti za zotrvanie, mali by dostať novú šancu rozhodnúť v referende o nezávislosti.

Po rušnom víkende sa v pondelok rokovania o dohode prerušili. Pokračovať by sa malo až v stredu, keď sa v Bruseli stretnú lídri členských štátov Únie.

Už tento október pritom mala byť podľa pôvodných plánov dohoda na svete, keďže ju do marca musí schváliť Európsky parlament aj britský parlament, kde sa takisto očakáva búrlivá diskusia.

Európa na strane Írska

Na tohtotýždňovom summite bude kľúčový postoj Írska, keďže práve vytvorenie hranice na ostrove je hlavným zdrojom sporov. Európske štáty sľúbili Dublinu, že v tomto budú stáť na jeho strane.

„Rokovacie tímy sa v nedeľu dohodli, že ukončia rokovania do stretnutia Európskej rady. Z írskeho pohľadu je to frustrujúce, keďže krajinu zasiahne britský brexit viac ako iné štáty Európskej únie,“ povedal novinárom pred stretnutím európskych ministrov zahraničných vecí šéf írskej diplomacie Simon Coveney.

„Radi by sme videli výsledok, ktorý upokojí napätie, umožní nás posunúť sa smerom k zmysluplnému brexitu. Myslím si, že je to stále možné, ale zjavne to bude trvať o niečo dlhšie, ako si väčšina ľudí myslela,“ dodal.